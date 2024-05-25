Марченко оценил переговоры о передаче Украине прибыли от замороженных активов РФ

Отмечается, что министры "очень усердно" работают над соглашением для лидеров G7.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что он доволен тем, как продвигаются переговоры G7 о финансировании помощи за счет прибыли, полученной от российских активов.

"Я удовлетворен прогрессом", - цитирует Марченко издание Bloomberg.

Он отметил, что министры финансов G-7 "очень усердно" работают над этим вопросом. Марченко указал, что "достаточно времени", чтобы подготовить предложение для лидеров, которые соберутся в июне, добавив, что надеется на достижение соглашения на этой встрече.

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Глава Минфина добавил, что надеется, что страны Европейского союза смогут сохранить единодушие в вопросе помощи Украине.

В совместном коммюнике министры финансов G-7 подтвердили свою приверженность оказанию помощи Украине в удовлетворении ее неотложных краткосрочных финансовых потребностей и "координации долгосрочных приоритетов в области восстановления и реконструкции".

"Мы добиваемся прогресса в обсуждении потенциальных возможностей привлечения чрезвычайной прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины, в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами, с целью представления вариантов предоставления дополнительной финансовой поддержки Украине нашим лидерам до саммита в Апулии в июне", - говорится в коммюнике по итогам встречи.

Конфискация замороженных активов РФ - последние новости

США настаивают на том, чтобы "Большая семерка" использовала будущие доходы от около 280 миллиардов долларов в фондах российских центральных банков, большая часть которых заморожена в Европе. Этот план мог бы разблокировать пакет помощи Украине в размере до 50 миллиардов долларов.

21 мая Совет Евросоюза одобрил план по использованию доходов от активов РФ для помощи Украине. В этом году Киев может получить около 3 миллиардов евро, 90% этой суммы планируют использовать для поддержки ВСУ.

25 мая издание Financial Times сообщило, что министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных активов РФ, для финансирования Киева после 2024 года.

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