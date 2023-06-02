В конфискованные здания заселяют представителей оккупационных войск и коллаборантов.

Россияне начали конфисковать недвижимость у жителей временно оккупированного Крыма. Такие мероприятия так называемая "администрация" проводит в отношении граждан Украины, которые не получали российский паспорт.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В конфискованные здания заселяют представителей оккупационных войск и коллаборантов, бежавших с юга Украины", – отметили в ЦНС.

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Ситуация на оккупированных территориях

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что россияне усиливают террор против местного наслеения на оккупированных территориях. В частности сообщалось, что в Ялте у жителей без российского гражданства отбирают недвижимое имущество. В Станице Луганской "бюджетникам" угрожают лишением зарплаты.

Кроме того, россияне продолжают грабить заповедники в Украине. Так, из историко-археологического заповедника "Каменная Могила", который находится в Запорожской области оккупанты вывезли экспонаты. Они оказались в оккупированном Крыму.

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