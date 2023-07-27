Данное решение поддержали 258 народных депутатов.

Верховная Рада приняла законопроект №7588 по управлению землями государственных предприятий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

"Со второй попытки Рада наконец одобрила № 7588 по управлению землями государственных предприятий. За - 258. В том числе здесь наконец урегулирован вопрос земель аграрной академии наук и других государственных земель, которые теперь будут прозрачно сдавать в аренду на Prozorro.Продажи", - написал он.

Согласно пояснительной записке, целью закона является повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения субъектами государственного сектора экономики. Документ создает четкий правовой механизм, с помощью которого осуществляется управление землей госпредприятий, например, сдача ее в аренду.

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