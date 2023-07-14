Законопроектом предлагается расширить перечень услуг, которые кредитные союзы смогут предоставлять своим членам.

Верховная Рада приняла закон о кредитных союзах, который призван расширить возможности и перспективы развития кредитных союзов и актуализировать требования их регулирования с учетом международных практик.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие законопроекта "О кредитных союзах" (№ 5125) в целом проголосовали 258 депутатов. Следует отметить, что в первом чтении депутаты поддержали законопроект еще в июне 2021 года, а в ноябре того же года документ отправили на повторное второе чтение.

Согласно пояснительной записке, действующий закон Украины "О кредитных союзах" был принят около 20 лет назад, и его положения не учитывали последние тенденции развития мировой финансовой инфраструктуры.

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Законопроектом, в частности, предлагается расширить возможности для кредитных союзов предоставлять новые виды услуг – так, для кредитных союзов появится возможность предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют и отдельные виды платежных услуг.

Также новый закон имеет целью повысить уровень доступности финансовых услуг для широкой общественности, усовершенствовать требования к лицензированию и корпоративному управлению в кредитных союзах, а также внедрить систему заблаговременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза. Кроме этого, совершенствуется процедура добровольного и принудительного выхода кредитных союзов с рынка.

Закон О кредитных союзах

Верховная Рада в 2019 году приняла закон о "сплите". Согласно закону, надзор и регулирование рынка около 1900 небанковских финучреждений, среди которых страховые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды и другие финансовые компании, с 1 июля 2020 года перешли в Национальный банк Украины.

1 июня 2021 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о кредитных союзах. Документ призван расширить возможности и перспективы развития кредитных союзов и актуализировать требования регулирования и надзора за ними с учетом международных практик.

Новым законопроектом, в частности, предлагалось расширить возможности для кредитных союзов предоставлять новые виды услуг, повысить уровень доступности финансовых услуг для широких масс, усовершенствовать требования к лицензированию и корпоративному управлению в кредитных союзах.

Также документ предлагал внедрить систему заблаговременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза, а также усовершенствовать процедуру добровольного и принудительного выхода кредитных союзов с рынка.

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