Проект закона поддержали 293 народных депутата.

Верховная Рада Украины усилила роль международных организаций в отборе кандидатов в судьи Конституционного cуда Украины.

За принятие соответствующего закона проголосовали 293 народных депутата. Речь идет о законе об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи КСУ (регистрационный №9322).

Как отметил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, это "важная евроинтеграционная инициатива". "Выполнение первой рекомендации Европейской Комиссии насчет членства Украины (в Европейском Союзе - УНИАН)", - отметил он.

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Парламентарий добавил, что в законе, в частности, есть норма, которая "усиливает роль международников в отборе".

Речь идет о том, что если в связи с одинаковым количеством голосов "за" и "против" совещательная группа экспертов не может принять решение, то проводится повторное голосование.

В случае одинакового количества голосов "за" и "против" во время повторного голосования, голоса трех членов консультативной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями или Европейской Комиссией "За демократию через право", являются решающими.

Среди прочего, законом устанавливается, что Верховному суду как суду первой инстанции подсудны дела по обжалованию решений, действий или бездействия субъектов назначения судей КС в процессе конкурсного отбора кандидатов на должность судьи КС, а также совещательной группы экспертов по оцениванию таких кандидатов на должность судьи КС.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Важные новости Украины - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.

23 июня того же года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. В то же время Еврокомиссия представила семь рекомендаций, необходимых для сохранения статуса страны-кандидата на вступление в евросообщество и дальнейшего перехода к предступным переговорам по присоединению Украины к Евросоюзу.

3 февраля 2023 года в совместном заявлении президента Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, одобренной по итогам 24-го саммита Украина - ЕС, речь шла о том, что в ЕС отмечают важность комплексного воплощения судебной реформы для обеспечения прогресса в процессе будущего вступления Украины в организацию.

"Мы подтвердили, что комплексное и последовательное внедрение судебной реформы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, в частности реформы Конституционного суда и процедуры отбора политически независимых и квалифицированных судей Конституционного суда, остается жизненно важным для усиления устойчивости Украины и для обеспечения прогресса в процессе расширения", - отмечается в заявлении.

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