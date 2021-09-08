Законопроект регулирует вопросы права собственности на землю, на которой находится недвижимость, но не относится к регуляции земель сельскохозяйственного назначения.

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает автоматический переход права пользования земельным участком к новому собственнику при покупке недвижимости, расположенной на этом участке.

За законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, расположенного на нем)" (№5248) проголосовали 301 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Документ совершенствует нормы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, регулирующие переход прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества.

17 июня Верховная Рада одобрила данный законопроект в первом чтении.

Что даст принятие закона:

Докладывая по законопроекту, один из его авторов – депутат от "Слуги народа" Игорь Фрис отметил, что и земля, и недвижимое имущество, которое на ней расположено, должны быть предметом договора купли-продажи или дарения.

По его словам, этот законопроект не относится к регуляции земель сельскохозяйственного назначения, он регулирует вопросы права собственности на землю, на которой расположено недвижимое имущество, которое должны быть предметом договора и подлежать регистрации.

Депутат добавил, что если земля находится в аренде, а новый владелец покупает построенную на ней недвижимость (это может быть и земля под строительство), ему больше не нужно будет обращаться в органы местного самоуправления для переоформления на себя договора аренды.

Автор: Игорь Орел