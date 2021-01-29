За принятие проекта закона в первом чтении проголосовали 227 народных депутатов.

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, предусматривающий корпоратизацию государственного концерна "Укроборонпром".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» (№3822) в первом чтении проголосовали 227 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно документу, предусматривается построение современной модели корпоративного управления на предприятиях концерна, которая обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.

Кроме того, состоится оздоровление предприятий "Укроборонпрома" на всех уровнях: финансовом, социальном и производственно-технологическом.

"Проект акта разработан с целью определения особенностей правового, экономического и организационного регулирования преобразования государственного концерна «Укроборонпром», а также внедрения корпоративной модели управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", - сказано в пояснительной записке к документу.

Что этому предшествовало

3 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

Гусев занимал должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря 2020 года Кабинет министров согласовал его увольнение в связи с переходом на другую работу.

В тот же день Гусев заявил, что в 2021 году государственный концерн прекратит своё существование, а на его месте появятся холдинговые компании.

21 декабря 2020 года Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации госконцерна.

21 января 2021 стало известно о том, что "Укроборонпром" могут разделить на два крупных холдинга.

28 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале.

«Укроборонпром»

Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Автор: Богдан Слуцкий