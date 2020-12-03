По словам Гусева, вместо концерна будут созданы холдинговые компании.

Новоназначенный глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что в 2021 году государственный концерн прекратит своё существование, а на его месте появятся холдинговые компании.

Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.

Читайте такжеЗеленский назначил нового гендиректора "Укроборонпрома"

"Президент поставил задачу в следующем году провести трансформацию "Укроборонпрома", создав новые холдинги, которые в первую очередь будут обеспечивать нашу армию качественным вооружением и военной техникой… В следующем году "Укроборонпром" прекратит своё существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, OECD (ОЭСР, Организация экономического сотрудничества и развития - УНИАН)", - сказал Гусев.

Реформирование "Укроборонпрома"

В августе вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский анонсировал трансформацию госконцерна "Укроборонпром" и изменение его менеджмента.

6 октября президент уволил Айвараса Абромавичуса с должности председателя государственного концерна "Укроборонпром" и назначил временным руководителем концерна Игоря Фоменко.

3 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц