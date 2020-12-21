Ликвидировать госконцерн планируется до конца июня 2021 года.

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации госконцерна.

Как передаёт корреспондент УНИАН, сделал это он во время пресс-конференции, посвящённой итогам 2020 года и планам на 2021 год.

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«Этим приказом мы начинаем подготовку, которая будет продолжаться несколько месяцев, во время которой мы надеемся, что будет принят законопроект №3822 («Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» – УНИАН), и таким образом ОПК в лице «Укроборонпрома» получит долго ожидаемую реформу, а люди – уверенность в завтрашнем дне», - сказал он.

Согласно планам руководства концерна, принятие законопроекта №3822 планируется до 30 апреля, а уже до конца июня произойдёт ликвидация самого «Укроборонпрома» и создание на его базе холдинга «Оборонные системы Украины» в форме ОА. С момента ликвидации концерна должно пройти от шести месяцев до года для того, чтобы завершить процесс корпоратизации 65 оборонных госпредприятий в шесть отраслевых холдинговых компаний, которые войдут в состав холдинга «Оборонные системы Украины». После этого ещё год уйдёт на инвентаризацию всего имущества и интеллектуальной собственности оборонно-промышленного комплекса.

Хронология событий

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром". Гусев занимал должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря 2020 года Кабинет министров согласовал его увольнение в связи с переходом на другую работу.

В тот же день Гусев заявил, что в 2021 году государственный концерн прекратит своё существование, а на его месте появятся холдинговые компании.

«Укроборонпром»

Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Автор: Дмитрий Шварц