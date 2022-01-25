НДС теперь будет начисляться, если стоимость товаров в посылке составляет более 150 евро.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который направлен на снижение налога на посылки из-за границы путем увеличения безналогового лимита со 100 до 150 евро.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)" (№4278) в целом проголосовали 274 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, налог на добавленную стоимость будет начисляться, если стоимость товаров в посылке составляет более 150 евро.

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Если стоимость товаров в посылке превышает 150 евро, но составляет не более 1000 евро, получателю нужно будет уплатить 10% ввозной пошлины и НДС, а базой для уплаты будет сумма разницы между стоимостью посылки и лимитом в 150 евро.

Авторы закона объясняют, что эффективность снижения лимита до 100 евро в свое время не подтвердилась ни данными о количестве отправлений, ни данными о прогнозируемом объеме налоговых поступлений.

Украинцы смогут покупать товары до 150 евро без оплаты налога в таких интернет-магазинах, как Alibaba, AliExpress, Amazon, eBay.

Налог на посылки: