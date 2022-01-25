Рада приняла закон о введении электронного декларирования для международных почтовых и экспресс-отправлений.

Верховная Рада приняла закон, направленный на введение электронного декларирования для международных почтовых и экспресс-отправлений.

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект предполагает расширить перечень товаров, которые запрещено пересылать в международных почтовых и экспресс-отправлениях, путем включения в такой перечень алкогольных напитков и/или табачных изделий.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно налогообложения таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях и порядка их декларирования" (№4279) во втором чтении проголосовали 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает ввести электронное декларирование для международных и экспресс-отправлений путем подачи операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками соответствующих реестров - временных и дополнительных.

Читайте такжеВ Украине могут снизить налог на посылки из-за границы: выше какой суммы придется платить

Кроме того, предлагается определить сведения, которые вносятся в такие реестры, установить процедуру и сроки их предоставления таможенному органу и закрепить исключительно письменную форму декларирования товаров, перемещаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях, будет способствовать автоматизации процессов осуществления их таможенного контроля и таможенного оформления, а также ведению объективного учета и формированию достоверной статистики таких товаров.

Налог на посылки: