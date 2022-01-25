Верховная Рада приняла закон, направленный на введение электронного декларирования для международных почтовых и экспресс-отправлений.
Как передает корреспондент УНИАН, законопроект предполагает расширить перечень товаров, которые запрещено пересылать в международных почтовых и экспресс-отправлениях, путем включения в такой перечень алкогольных напитков и/или табачных изделий.
За принятие законопроекта "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно налогообложения таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях и порядка их декларирования" (№4279) во втором чтении проголосовали 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает ввести электронное декларирование для международных и экспресс-отправлений путем подачи операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками соответствующих реестров - временных и дополнительных.
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Кроме того, предлагается определить сведения, которые вносятся в такие реестры, установить процедуру и сроки их предоставления таможенному органу и закрепить исключительно письменную форму декларирования товаров, перемещаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях, будет способствовать автоматизации процессов осуществления их таможенного контроля и таможенного оформления, а также ведению объективного учета и формированию достоверной статистики таких товаров.
Налог на посылки:
- В декабре 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году", согласно которому один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц.
- При этом суммарная стоимость товаров в каждой из них не должна была превышать 150 евро. А начиная с четвертой, такие отправления облагались НДС, пошлиной и акцизом. Данное ограничение должно было заработать с 1 января 2019 года.
- Государственная фискальная служба признала, что не сможет реализовать нормы данного закона из-за отсутствия понимания внедрения механизма отслеживания посылок.
- В сентябре 2018 года "Укрпошта" значительно повысила тарифы на доставку писем и посылок.
- В ноябре 2018 года Верховная Рада Украины вместе с госбюджетом на 2019 год приняла закон, которым, в частности, был снижен порог беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц-получателей.
- 23 ноября 2018 года Верховная Рада отменила норму о "трех посылках", согласно которой один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц, потому что почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого механизма.
- 2 января 2019 года в Украине изменился налог на посылки из-за границы.
- С 1 июля 2019 года в Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым порог на беспошлинные пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях снизился до 100 евро со 150 евро.
- 27 января 2021 года Верховная Рада приняла за основу законопроект, который направлен на снижение налога на посылки из-за границы путем увеличения безналогового лимита со 100 до 150 евро.