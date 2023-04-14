Следующий аукцион по продаже этого объекта будет объявлен позже.

Победитель аукциона по приватизации Белгород-Днестровского порта, что в Одесской области, не оплатил лот в отведенный срок.

Об этом сообщил начальник регионального отделения ФГИУ в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

"Покупатель единого имущественного комплекса государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" не оплатил лот в сроки определенные законом - до 10 апреля. Это означает, что победитель аукциона потерял гарантийный взнос, который уже перечислен в государственный бюджет (а это 18,7 млн грн) и возможность участвовать в торгах за этот объект", - сообщил Славский.

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По его словам, следующий аукцион будет объявлен сразу после получения последней отчетности от порта.

Приватизация Белгород-Днестровского порта - что известно

Как сообщал УНИАН, региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях объявило аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" (Одесская область) на 3 марта, но это не произошло из-за отсутствия участников. По этой причине этого стартовая цена лота со 187 млн грн уменьшилась до 93,7 млн грн.

13 марта аукцион состоялся, его победителем стала компания "Укрдонинвест", которая предложила за лот 220 млн грн.

Белгород-Днестровский порт - справка

Недвижимое имущество порта расположено в Одесской области в городе Белгород-Днестровский, курортном пгт Затока (порто-пункт "Бугаз" и база отдыха "Прибой").

Порт имеет выходы к девяти причалам в порту и к одному причалу в портопункте. В состав объекта также входят 9 судов, 4 тепловоза, 18 портальных кранов и 47 транспортных средств (часть транспорта предоставлена в аренду). Предприятие сейчас работает, как "сухой порт".

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