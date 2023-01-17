За Усть-Дунайский порт – первый в стране, выставленный на приватизацию по такой процедуре – торговались восемь участников.

На аукционе за морской торговый порт "Усть-Дунайск" (Одесская обл.) частная компания предложила наибольшую цену в размере более 201 млн грн.

Об этом сообщил начальник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям Александр Славский. По его словам, самая большая цена, которую предложили за порт на аукционе, который состоялся сегодня, - 201 млн 300 грн.

"Если до полномасштабной войны и морской блокады этим портом интересовались лишь несколько локальных компаний, то сейчас конкурировали восемь участников", - сообщил Славский.

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Он считает, что спроса на этот порт не было бы, если бы его выставили на аукцион после победы, когда актуальным станет восстановление Николаевского, Мариупольского и крымских портов. Славский объясняет, что потенциальных покупателей испугали бы довоенные финансовые показатели порта, поскольку он был убыточным: 2019 год – 202 тыс. грн убытков, 2020 год – 308 тыс., 2021 год – 222 тыс. грн.

"И лишь в 2022 году, когда большинство портов заблокировано, перевалка МТП "Усть-Дунайск" ожила: за апрель-декабрь грузооборот составляет 200 тыс. тонн, а чистая прибыль составила 848 тыс. грн (за 9 месяцев 2022 года). Только сейчас мы имеем такую сильную заинтересованность и готовность бизнеса инвестировать в такие активы", - заявил Славский.

Он добавил, что кроме оплаты за лот и НДС, покупателю, которым стала компания "Эликсир Украина", придется еще много вложить в восстановление и реновацию логистических мощностей порта.

Чиновник также подчеркнул, что сам аукцион – это кульминационный, но не финальный этап приватизации. Далее должно состояться подписание протокола торгов, оплата, по желанию – подписание предварительного договора и только потом – подписание основного нотариального договора купли-продажи. Все эти процедуры могут длиться еще до двух месяцев.

Продажа порта "Усть-Дунайск"

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2022 года Фонд госимущества объявил аукцион по продаже имущественного комплекса государственного предприятия "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" (Одесская обл.). Это первая приватизация украинского порта по такой процедуре. Стартовая цена - 60 млн грн.

Справка УНИАН. По данным Администрации морских портов, в 2019 году грузооборот этого порта составил всего 71 тыс. тонн (0,05% от грузооборота всех морских портов страны). Недвижимое имущество порта расположено в Одесской области, в городах Килия, Вилково и в Жебрияновской бухте Черного моря, где находится база обслуживания лихтеровозов. В состав объекта также входят 15 судов, 4 плавпричалы и 6 транспортных средств.

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