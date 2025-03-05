Заявление опубликовали, когда речь президента США по экономической политике подходила к концу.

Вашингтон увеличил пошлины на китайские товары до 20%. Китай заявил, что готов бороться до конца.

"Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца", - говорится в сообщении китайского дипломатического ведомства в соцсети Х.

Кроме того, в посольстве сообщили, что для решения проблемы распространения фентанила, в чем обвинили Пекин, США могли б "проконсультироваться с Китаем, обращаясь друг с другом как с равными".

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Заявление опубликовали, когда речь президента США Дональда Трампа по экономической политике подходила к концу.

В свою очередь Sky News пишет, что бывший заместитель помощника президента США Мэтт Поттингер заявил, что Китай переживает "самый опасный период за последние десятилетия".

"Отчасти причина неудач китайской экономики кроется именно в том, что Си Цзиньпин превращает ее в экономику военного времени - он готовит экономику к войне, чтобы она могла выдержать потрясения", - отметил он.

Под войной он подразумевает вторжение на Тайвань. По словам Поттингера, Китай накапливал запасы продовольствия, меди и "всевозможных" товаров, "которые в противном случае легко и дешево поступали бы с иностранных судов".

Пошлины Трампа против Китая - главные новости

3 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении с 4 марта новых 25% пошлин на все мексиканские и канадские товары и 10% пошлины на импорт энергоносителей из Канады. Кроме того, увеличины в два раза пошлины на китайский импорт.

Министерство торговли Китая в ответ объявило, что с 10 марта введет до 15% пошлины на некоторые виды американского импорта, включая сельскохозяйственные продукты, такие как курица, свинина, соя и говядина. Пекин также добавил 15 американских компаний в китайский список экспортного контроля.

В свою очередь Европейская комиссия осудила пошлины Трампа в отношении Канады и Мексики, но не вспомнила о Китае.

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