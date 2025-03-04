Еврокомиссия выразила солидарность с "близкими союзниками", но про Китай не вспомнила.

Европейская комиссия во вторник, 4 марта, осудила пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел в отношении Канады и Мексики, на фоне роста напряженности в отношениях между историческими союзниками из-за торговли и войны в Украине.

"Мы призываем Соединенные Штаты пересмотреть свой подход и работать в направлении совместного, основанного на правилах решения, которое принесет пользу всем сторонам. Этот шаг рискует нарушить глобальную торговлю, нанести ущерб ключевым экономическим партнерам и создать ненужную неопределенность в то время, когда международное сотрудничество как никогда важно", - говорится в заявлении Комиссии, пишет Politico.

Исполнительный орган ЕС выразил твердую солидарность с Канадой и Мексикой, назвав их "не только близкими союзниками ЕС, но и жизненно важными экономическими партнерами".

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При этом в заявлении не упоминается решение Трампа удвоить пошлины в отношении Китая до 20%.

Стоит отметить, что, пытаясь объединить усилия в преддверии торговой войны с Трампом, ЕС завершил переговоры о торговом соглашении с Мексикой за несколько дней до инаугурации нового президента США. Брюссель также заключил соглашение с Канадой.

Пошлины Трампа против Канады, Мексики и Китая – последние новости

3 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении с 4 марта новых 25% пошлин на все мексиканские и канадские товары и 10% пошлины на импорт энергоносителей из Канады, сделав еще один шаг к развязыванию полномасштабной торговой войны с крупнейшими торговыми партнерами.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 30 миллиардов долларов немедленно и еще на 125 миллиардов долларов через 21 день.

Министерство торговли Китая также объявило, что с 10 марта введет до 15% пошлины на некоторые виды американского импорта, включая сельскохозяйственные продукты, такие как курица, свинина, соя и говядина. Он также добавил 15 американских компаний в китайский список экспортного контроля.

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