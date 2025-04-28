В Китае придумали, как обойти огромные пошлины Трампа при помощи Индии

Некоторые китайские компании нашли лазейку, которая может позволить им обойти огромные пошлины президента США Дональда Трампа, но остаться на американском рынке. Для этого они обращаются к индийским экспортерам, чтобы те выполняли заказы от их имени, сообщает Bloomberg.
Генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахаи рассказал журналистам, что на Кантонской ярмарке, которая проходит в Гуанчжоу до 5 мая, к нескольким индийским фирмам обратились китайские компании с предложением поставлять товары их американским клиентам. По его словам, в обмен на продажи индийские фирмы выплачивали китайским компаниям комиссионные.
В агентстве напомнили, что многие китайские товары, которые экспортируются в США, облагаются пошлинами в размере 145%. Экспортные товары из Индии облагаются налогом в размере 10%, из-за чего китайским компаниям гораздо выгоднее обращаться к индийским экспортерам.
Многие китайские компании, которые поставляют свою продукцию на рынок США, решили открыть заводы во Вьетнаме или отправлять свои товары в Таиланд, откуда они затем экспортируются в Штаты, поделились в агентстве. Позже Трамп ввел ответные пошлины для Вьетнама в размере 46%, из-за чего китайские экспортеры решили обратиться к Индии.
Проблема для китайских компаний заключается в том, что правительство Индии сохраняет ограничения на китайские инвестиции. Это затрудняет для компаний создание предприятий в стране или поставку товаров через Индию в США, объяснили в агентстве.
Сахаи заявил в разговоре с журналистами, что многие запросы от китайских компаний касались таких секторов, как ручные инструменты, электроника и бытовая техника. При этом комиссионные, выплачиваемые китайским фирмам, будут обсуждаться между покупателями и поставщиками.
Сиддхант Аггарвал, сотрудник индийского производителя ручных инструментов OayKay Tools, который ответственен за экспорт, рассказал журналистам, что его компания ведет переговоры с американскими и китайскими фирмами о поставках на американский рынок.
В агентстве подчеркнули, что для китайских компаний эта лазейка позволит сохранить большую часть своей прибыли от экспорта товаров в США, а Индия сможет расширить свое присутствие в США и получить дополнительную прибыль.
Торговая война Трампа - другие новости
Ранее в The Guardian писали, что Китай разработал план для торговой войны с США. Пекин заявил, что "будет работать с международным сообществом, чтобы активно поддерживать многосторонний подход и противостоять односторонней практике запугивания".
Кроме того, Китай призвал США "полностью отменить все односторонние пошлины", если Вашингтон хочет торговых переговоров. Пекин заявил, что "сейчас нет никаких экономических и торговых переговоров между Китаем и США".