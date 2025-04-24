Заявления о том, что Пекин близок к заключению сделки с Вашингтоном по урегулированию торговой войны, являются "фальшивыми новостями".

Китай призвал США "полностью отменить все односторонние пошлины", если Вашингтон хочет торговых переговоров. Пекин заявил, что "сейчас нет никаких экономических и торговых переговоров между Китаем и США".

"Односторонние пошлины были инициированы США. Если США действительно хотят решить проблему, они должны... полностью отменить все односторонние тарифные меры против Китая и найти способ урегулировать разногласия путем равноправного диалога", - цитирует представителя министерства торговли Китая Хэ Ядун издание Financial Times.

Пекин утверждает, что США должны сделать первый шаг для деэскалации кризиса, который грозит привести к жесткому разрыву отношений между странами. Китай также постоянно заявляет, что его "двери открыты" для переговоров, но любое требование к США сначала в одностороннем порядке отменить пошлины в качестве предварительного условия для переговоров будет означать значительное ужесточение его позиции.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины будут снижены "существенно" и сделка будет заключена "довольно быстро". Но министерство иностранных дел Китая заявило, что любые сообщения о том, что Китай и США близки к заключению сделки, являются "фальшивыми новостями".

"Между Китаем и США не было никаких консультаций или переговоров по поводу пошлин, не говоря уже о достижении соглашения", - заявил официальный представитель министерства Го Цзякунь.

Представитель министерства торговли Хэ сказал, что "тот, кто завязал колокольчик на тигре, должен быть тем, кто его развяжет", что является отсылкой к китайской пословице, которая означает, что тот, кто создает проблему, должен ее решать. По его словам, Пекин "открыт к консультациям и диалогу", но "давление, угрозы и вымогательство не являются правильными способами взаимодействия с Китаем".

"Торговая война - это война, которую США развязали в одностороннем порядке... Если они хотят вести переговоры, они должны проявить искренность и вернуться на правильный путь равноправного диалога и консультаций", - сказал он.

Пошлины Трампа в отношеннии Китая

Президент США Дональд Трамп ввел в отношении Китая пошлины в размере 145%. Китай предпринял ответные шаги, введя пошлины против американской продукции.

Кроме того, Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что угрожает глобальным поставкам ключевых материалов для высокотехнологичного производства

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