Пекин будет "укреплять мышление, ориентированное на конечный результат".

Глава Китая Си Цзиньпин объявил о плане противодействия экономическим проблемам и влиянию торговой войны с США. Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможности снижения пошлин на некоторые американские товары, включая полупроводники.

Издание The Guardian пишет, что китайская экономика демонстрирует "позитивную тенденцию" с ростом общественного доверия к 2025 году, но "влияние внешних потрясений усилилось".

"Мы должны укрепить мышление, полностью подготовить планы на случай чрезвычайных ситуаций и проделать большую работу в области экономики", - говорится в сообщении.

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Ссылаясь на глобальные пошлины президента США Дональда Трампа, Пекин заявил, что "будет работать с международным сообществом, чтобы активно поддерживать многосторонний подход и противостоять односторонней практике запугивания".

Политбюро предложило ряд мер по укреплению внутренней экономики и защите населения и бизнеса от воздействия пошлин Трампа, включая увеличение выплат по страхованию от безработицы. Было обещано увеличить доходы населения низкого и среднего уровня, развивать сферу услуг и стимулировать потребление.

В отчете заседания политбюро подчеркивается необходимость более активной макроэкономической политики, ускоренного развития новой модели недвижимости и увеличения жилищного фонда, а также "активизации" программ обновления городов и их реконструкции.

Научный сотрудник Глобального китайского центра Атлантического совета Вэнь-ти Сун считает, что решения политбюро свидетельствуют о том, что Пекин "рассматривает международную макроэкономическую среду как враждебную" и готов пойти на высокую внутреннюю инфляцию, чтобы противостоять пошлинам.

"Это намекает на то, что Китай будет рыть окопы и готовится к длительной торговой борьбе с Трампом", - сказал он.

По его мнению, Пекин "удваивает усилия по стимулированию внутреннего спроса" и усиливает фискальные стимулы, поскольку на международном рынке нет признаков значительного улучшения.

Торговая война между Китаем и США

Торговая война между странами достигла нового пика, вызвав серьезные экономические последствия для обеих стран и глобального рынка. Президент США Дональд Трамп ввел 145% пошлину на весь китайский импорт, что стало самым высоким уровнем за весь период торгового конфликта.

В ответ Китай повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%, указывая на необходимость защиты национальных интересов и противодействия "одностороннему экономическому давлению".

25 апреля Трамп заявил, что ведет с Китаем переговоры по пошлинам, но Пекин опроверг его слова.

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