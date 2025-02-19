Обозреватель назвал "фантастикой" надежды на то, что в Украине есть огромные месторождения.

В Украине нет крупных месторождений полезных ископаемых, и заинтересованность президента США Дональда Трампа украинскими недрами не имеет никакого смысла, утверждает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Журналист делает такие выводы, ссылаясь на Геологическую службу США. По его словам, она не указывает, что "страна имеет какие-либо запасы". Он называет это "глупостью" и удивляется, что президент США считает по-другому.

По словам Бласа, Вашингтон не впервые ошибается в своей геологии в зоне боевых действий. Мол, в 2010 году США объявили, что обнаружили в Афганистане неиспользованные месторождения полезных ископаемых на 1 триллион долларов. Речь шла, в частности, о литии, который имеет важное значение для аккумуляторов электромобилей.

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"Но это была, как многие говорили тогда и как все знают сейчас, сплошная фантастика. То же касается вероятных богатств Украины", - констатирует обозреватель.

Он напомнил, что ажиотаж вокруг украинских недр начался с самих украинцев, которые "отчаянно пытаясь найти способ привлечь Трампа", представили в ноябре новому президенту "план победы", в котором говорилось о потенциале полезных ископаемых в стране.

Уже в феврале Трамп тоже об этом говорил, в частности он заявил, что хочет от Украины "эквивалент полезных ископаемых на сумму 500 миллиардов долларов".

"Я был озадачен. Насколько мне известно, в Украине нет значительных месторождений полезных ископаемых, кроме небольших скандиевых шахт. Геологическая служба США, которая занимается этим вопросом, не указывает, что страна имеет какие-либо запасы. Как и любая другая база данных, которая обычно используется в горнодобывающем бизнесе", - отметил Блас.

Он отметил, что в лучшем случае стоимость всего мирового производства полезных ископаемых достигает 15 миллиардов долларов в год, что равно стоимости только двух дней мировой добычи нефти.

"Даже если бы в Украине были гигантские месторождения, они бы не были такими ценными в геоэкономическом плане", - подчеркнул обозреватель.

По его словам, даже если Украина сможет "как по мановению волшебной палочки" произвести 20% полезных ископаемых мира, это будет равно примерно 3 миллиардам долларов в год, и это очень далеко до тех 500 миллиардов долларов, о которых говорил Трамп.

Заинтересованность Трампа украинскими недрами: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский не дал министрам подписать соглашение о полезных ископаемых с США, объяснив, что "оно не готово и не защищает интересы Украины".

В Белом доме раскритиковали это его решение. Специалист Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что "президент Зеленский недальновидно относится к прекрасной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине". По его мнению, соглашение позволит американским налогоплательщикам "возместить" деньги, отправленные в Киев, одновременно развивая экономику Украины.

Тем временем вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что соглашение о полезных ископаемых все же остается предметом переговоров. "Мы ожидаем, что оно будет подписано", - сказала Стефанишина.

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