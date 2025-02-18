Киев обладает природными ресурсами на 15 триллионов долларов, что помогло бы США избавиться от зависимости от Китая

Цена за помощь США для Киева невероятно высока. Американский лидер Дональд Трамп не скрывает потенциальную угрозу для Украины, если президент Владимир Зеленский откажется от условий Вашингтона.

Издание The Telegraph пишет, что требования Белого дома равносильны экономической колонизации Украины, с предоставлением значительных прав на ее минеральные, нефтяные и газовые ресурсы, порты и другую инфраструктуру.

Эти требования вызвали панику в Киеве и превышают то, на что готовы согласиться официальные лица. Однако один из козырей, который предложил сам Зеленский, - это доступ к национальным ресурсам Украины на сумму 500 миллиардов долларов, включая то, что Трамп назвал "чрезвычайно ценными" полезными ископаемыми, находящимися на временно оккупированных территориях Украины.

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Эти полезные ископаемые таят в себе заманчивые перспективы: США смогут избавиться от зависимости от китайских поставок критически важных минералов, которые используются в производстве всего - от ветряных турбин до iPhone и стелс-истребителей.

В условиях, когда Вашингтон ведет "великодержавное" соревнование с Пекином, ресурсы Украины, стоимость которых оценивается в 15 триллионов долларов, теоретически могут пригодиться.

Зеленский пока отверг предложение Трампа, и аналитики предсказывают, что агрессивная игра США встретит сопротивление в столицах Европы, которые тоже стремятся к тесному сотрудничеству с Киевом в области полезных ископаемых.

Как и Европейский союз, США и другие геополитические игроки ищут возможности поставок критически важных минералов из Китая и стремятся заключить сделки с партнерами, которые в будущем могли бы их поставлять.

К сожалению, большая часть ценных ресурсов Украины в настоящее время находится на территории, оккупированной Россией. Это подчеркивает, почему прекращение конфликта, будь то при посредничестве Трампа или кого-то другого, вероятно, станет важным условием для реализации амбиций Киева по монетизации зарытых в землю сокровищ.

"Вам нужны гарантии безопасности", - говорит Брайан Билле из Benchmark Mineral Intelligence. "Это очень важная отправная точка. В настоящее время бизнес-проект довольно сложен, потому что мы не знаем, куда движется страна и к чему приведет этот конфликт".

Хотя требования могут быть жесткими, Трамп, несомненно, будет утверждать, что его предложение Украине даст именно такую уверенность - пусть и мрачную.

Трамп и полезные ископаемые Украины - последние новости

В Белом доме раскритиковали решение Зеленского отказаться подписывать соглашение о полезных ископаемых. Там назвали такое решение "близоруким", по крайней мере на данный момент.

В то же время, по словам президента Украины, он не дал подписать соглашение о полезных ископаемых с США, потому что соглашение не готово и не защищает интересы украинского государства.

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