Стефанишина ожидает, что соглашение будет подписано.

Хотя президент Владимир Зеленский отказался подписать сделку о полезных ископаемых со США, она все же остается предметом переговоров. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина журналистам в Варшаве, сообщает The Guardian.

Стефанишина заявила, что Украина "не отвергла" предложенное США соглашение по ценным ископаемым, и оно остается предметом обсуждения.

"Мы ожидаем, что оно будет подписано", - сказала Стефанишина.

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Она также добавила, что что вопрос гарантий безопасности и развертывания миротворческих сил в Украине также "активно обсуждается".

"Мы внимательно следим за развитием событий со стороны США, но я уверена, что Европейский Союз, хотя и колеблется по многим вопросам, будет достаточно силен, чтобы помочь Украине одержать победу", — сказала она.

Соглашение о ценных ископаемых

Владимир Зеленский не дал подписать соглашение о полезных ископаемых с США, так как, по его словам, соглашение не готово и не защищает интересы украинского государства.

В Белом доме раскритиковали решение Зеленского отказаться подписывать соглашение о полезных ископаемых. Там назвали такое решение "близоруким", по крайней мере на данный момент.

Как пишет FT, Зеленский совершил стратегическую ошибку в соглашении со США о недрах Украины, не обозначив в своем предложении общую стоимость или какие-либо конкретные данные.

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