Украина импортирует значительную часть нефтепродуктов и угля, необходимого для наших ТЭС для прохождения зимы.

О зерновом соглашении говорят так много, что может сложиться ложное впечатление, что Украина в принципе не экспортировала ничего, кроме зерна. В реальности же зерно - это лишь треть морского экспорта. А соответственно, лишь треть валютных поступлений, которые получала Украина от морской торговли до войны. И даже прохождение отопительного сезона в значительной степени зависит от разблокировки портов для всех видов продукции. Об этом говорится в материале РБК Украина.

"Структура внешней (экспорт + импорт) перевалки портами Украины еще в 2021 году была следующая: 42% – агропродукция, 38% – продукция ГМК, и 22% – другие грузы. Таким образом, больше всего от блокировки портов предсказуемо пострадал горно-металлургический комплекс: до войны он уступал аграрной продукции в объемах экспорта на пару процентов. Но во время войны, когда 90% экспорта стало составлять украинское зерно, металлурги столкнулись с полной блокадой. Сейчас загруженность металлургических комбинатов составляет около 55% от довоенных объемов производства, а горно-обогатительных комбинатов – лишь 35%", - пишет издание.

Также, по данным РБК Украина, блокада портов серьезно ударила по предприятиям цветной металлургии: экспорт титановой и циркониевой руды и концентрата в 2022 упал на 43%. В то же время, импорт бокситов – алюминиевой руды, которая необходима для производства алюминия, – в 2022 упал на 82%. То есть, Украина не только потеряла возможность экспортировать продукцию: мы теряем возможность эту продукцию производить. Кроме того, миллионные потери несут украинская трубная промышленность, которая из-за блокады сократила выпуск почти на -40%, химическая промышленность и агрохимия, которые не могут экспортировать минудобрения.

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"Стоит также помнить, что морская блокада влияет на наш отопительный сезон: Украина импортирует значительную часть нефтепродуктов и угля, необходимого для наших ТЭС для прохождения зимы (которая, по прогнозам, может быть даже тяжелее, чем предыдущая). Из-за отсутствия моря, этот уголь едет по сухопутному коридору, и это делает каждую тонну угля дороже минимум вдвое", - отметили в издании.

Собственно, каждый украинец страдает от блокировки морских портов, даже не осознавая, пишет РБК - ведь высокая инфляция в значительной степени спровоцирована именно блокадой портов.

"Из-за падения экспорта упали валютные поступления, поэтому доллару никто не мешает едва ли не ежемесячно устанавливать новый рекорд. А доставка в Украину импортных товаров, львиная доля которых производится в азиатских странах, теперь происходит через Европу – из - за чего каждый телефон, штаны или тарелка подорожали минимум на треть", - резюмирует издание.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом для восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе. Это даст Украине 10% к ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.