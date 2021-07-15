Целью законопроекта является создание благоприятных условий для вывода из тени и легальной работы сферы азартных игр.

Верховная Рада в первом чтении одобрила проект закона, который предусматривает уменьшение налогов для игорного бизнеса почти в 2 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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"Целью законопроекта является создание благоприятных условий для вывода из тени и легальной работы сферы азартных игр в Украине путем использования стимулирующей роли налогов", - сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно пояснительной записке, предлагается установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%.

Кроме налога на доход, законопроектом предусматривается, что субъекты хозяйствования также будут плачивать налог на прибыль по общей ставке 18%.

При осуществлении организаторами азартных игр иной деятельности предусматривается начисление и уплата ими налога на прибыль по базовой (основной) ставке налога.

Также законопроектом предусматривается, что крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором, что будет дополнительным стимулом для выведения из тени рынка игорного бизнеса, ведь на сегодняшний день предусмотрено налогообложение всех выигрышей, независимо от суммы.

Игорный бизнес в Украине: что необходимо знать

В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

11 августа 2020 года Глава государства Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве.

Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд".

В сентябре 2020 года Кабинет министров создал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

В бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии за азартные игры 7,4 миллиарда гривен, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета.

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно создания госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки", который предусматривает, что указанный спецфонд будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

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Автор: Богдан Слуцкий