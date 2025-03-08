В Конго рассчитывают, что сделка со США поможет укрепить поддержку нынешнего президента страны Феликса Чисекеди.

США стремятся к сделке по добыче полезных ископаемых не только с Украиной. Как пишет Financial Times, сейчас ведутся переговоры о возможной сделке с Демократической Республикой Конго, которая обладает огромными запасами меди, кобальта и урана.

По данным издания, Конго обратилась к США в прошлом месяце с предложением о заключении сделки, которая предложила бы права на разведку полезных ископаемых в обмен на поддержку правительства президента Феликса Чисекеди.

"Конголезские чиновники надеются, что сделка по продаже полезных ископаемых укрепит поддержку Чисекеди, который борется с вооруженным конфликтом в восточной части страны, где повстанцы, поддерживаемые соседней Руандой, захватили богатые полезными ископаемыми территории и два крупнейших города, Гому и Букаву", - пишет FT.

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При этом по информации осведомленных источников, в последние дни дискуссии с Вашингтоном стали более серьезными, хотя они находятся на относительно ранней стадии.

В письме, направленном госсекретарю Марко Рубио от имени конголезского сенатора Пьера Канды Каламбайи в конце прошлого месяца, предлагалось, чтобы ДРК предоставила американским компаниям права на добычу полезных ископаемых и сотрудничала в создании стратегического запаса минералов.

В обмен на это в письме содержится просьба оказать американскую поддержку в обучении и оснащении конголезских вооруженных сил.

"Конго обладает значительной долей критически важных минералов, необходимых для передовых технологий. США открыты к обсуждению партнерства в этом секторе, которое соответствует программе администрации Трампа "Америка прежде всего"", - заявил представитель госдепартамента изданию Financial Times.

Как отмечает FT, более активное участие США в делах ДР Конго стало бы противовесом влиянию Китая и китайских компаний, контролирующих большинство крупных горнодобывающих предприятий в этой стране.

Сделка о полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, почему важно подписать с США соглашение о полезных ископаемых. Он предположил, что Европе требуются гарантии безопасности США для поддержки западных миротворческих войск в стране после окончания войны.

При этом Bloomberg писал, что Трамп готов завершить работу над соглашением о ценных ископаемых при условии, что Владимир Зеленский согласится на "реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой". И новые – дополнительные – условия являются причиной того, что соглашение до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления руководства США и Украины о готовности это сделать.

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