Рассказываем, как работает доставка "Новая почта" на рождественские и новогодние праздники и когда у компании выходные.

Выдавать и отправлять посылки во время новогодних праздников "Новая почта" будет в своем обычном режиме, за исключением некоторых дней. Как работает "Новая почта" на Новый год - 31 декабря и 1, 2 января, а также на Рождество 25 декабря - смотрите ниже.

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"Новая почта" - график работы на Рождество и Новый год 2024-2025

Компания составила график своей работы на праздники:

Видео дня

31 декабря - у большинства отделений будет сокращенный день, с 8.00 до 17.00;

1 января - выходной;

2 января - график, как и в обычный день.

1 января не будут работать и почтоматы - то есть, отправить посылку через них не получится, но можно будет получить ту, что уже там находится.

На сайте компании указано, что у некоторых отделений будет индивидуальный график, поэтому лучше проверить работу своего отделения на сайте.

Как работает "Новая почта" 25 декабря

На Рождество 25 декабря и в канун праздника, 24 декабря, все отделения почты работают в обычном режиме.

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