На вопрос "Что подарить на Новый год?" большинство мужчин отвечают стандартно: "Ничего". Но за этим "ничего" может скрываться то, о чем он когда-то вам говорил. Или не говорил - в этом случае вам поможет наша подборка идей. Что можно подарить на Новый год мужу, жениху или бойфренду - рассказываем ниже.
Что подарить мужу на Новый год (или другим любимым мужчинам)
На Новый год хочется чем-то удивить любимого человека - мы составили перечень возможных подарков, которые могут понравиться, разбив их на категории. Надеемся, вы сможете найти что-нибудь полезное.
1. Гаджеты
Выносим гаджеты на первое место, хотя они не очень бюджетные, но очень уважаемы у сильной половины человечества. Итак, что подарить мужчине на Новый год из этой категории:
- пауэр-банк - возможно, что он у мужчины уже есть, но, учитывая то, что отключения света по-прежнему происходят, то лишним не будет;
- беспроводные наушники - для тех, кто слушает музыку, подкасты или использует их в работе можно подобрать или вкладыши, или накладные наушники;
- фитнес-часы - для мужчин, которые занимаются спортом или же следят за уровнем своей активности, есть как бюджетные модели, так и более дорогие;
- электронная книга - отличный подарок для тех, кто любит читать, так как она не занимает много места и ее можно везде брать с собой;
- портативный проектор - для тех, кто любит кино, он компактен и мобилен, может подключаться к гаджетам с помощью беспроводных технологий.
2. Хобби и увлечения
На втором месте среди идей для подарков, так как таким презентам всегда будут рады:
- спортивный инвентарь - спортивная сумка, коврик, гантели, штанга, эспандер - будет уместен, если мужчина увлекается спортом;
- удочка, набор крючков, складное кресло и другие полезности для рыбака - те, кто любит рыбачить, будут рады получить в подарок что-то из этой серии;
- игровая приставка - пожалуй, один из самых универсальных подарков для мужчин, а если еще и очки виртуальной реальности будут в придачу, то цены вам не будет;
- органайзер для автомобиля - понравится автомобилисту, в багажнике всегда будет порядок;
- набор отверток со сменными насадками - для тех мужчин, у которых "очумелые ручки", можно заодно напомнить про шкафчик на кухне, который нужно перевесить.
3. Одежда и аксессуары
Это любимая категория подарков для мужчин среди женщин, так как в поисках можно заодно и себе что-то присмотреть:
- ремень - может быть как кожаный, так и из текстиля, например, в стиле милитари, ремней, как говорится, много не бывает;
- свитер или худи - удобная и теплая одежда зимой всегда актуальна, здесь важно только угадать с размером и отдавать предпочтение качественным вещам, в стиле минимализм (чтобы точно угадать);
- шарф, баф, перчатки - и практичный, и стильный подарок, лучше выбирать модели из шерсти, кашемира, или смесей с натуральными волокнами, но нейтральные модели;
- термобелье - еще один отличный подарок мужу на Новый год, кстати, будет уместен и для папы или дедушки;
- пижама (или тапки) - для уютных зимних дней, теплая рубашка с брюками могут быть также и костюмом для дома.
4. Для работы
Идеи, что подарить мужчине на Новый год, можно поискать в его рабочих буднях - с тем, чтобы облегчить мужчине эту тяжкую ношу. Что может быть полезным:
- ежедневник на год - есть более бюджетные и более дорогие модели, можно сделать на нем индивидуальную гравировку, но даже без нее это полезная вещь;
- термокружка - весьма полезна не только в походе или в авто, но и в офисе, где кофе или чай зимой остывают в мгновение ока;
- органайзер на рабочий стол - помогает расположить все нужные предметы под рукой и в одном месте и избежать беспорядка;
- настольная лампа с регулируемой яркостью - для тех, кто засиживается за работой по вечерам;
- компьютерное кресло - не очень дешевый подарок, но для тех, кто много времени проводит за компьютером и напрягает спину, такой презент будет как находка, учитывайте при выборе регулируемость высоты, наклон спинки, наличие подголовника и поддержки поясницы.
5. Для души
Подарок мужчине на Новый год можно сделать, сделав упор на впечатления. Что можно подарить:
- вылазка на природу или зимнее барбекю - небольшой релакс позволит расслабиться и отключиться от обыденных проблем;
- поход в тир, на картинг, полет на авиа-тренажере и другие подарки-впечатления - таких есть масса, они недешевые, но их оценит практически любой мужчина;
- сертификат на массаж - чтобы восстановить силы и поправить здоровье для тех, кто не любит картинг;
- "съедобная" корзина с любимыми закусками, фруктами, напитками или сладостями - нынче подарок не из дешевых, но желанный;
- домашний торт - сделанный своими руками ценится куда больше покупного, он порадует мужчину-сладкоежку и заодно украсит ваш праздничный стол.
При выборе подарка важно все-таки ориентироваться на вкусы мужчины и дарить то, что действительно будет полезным в первую очередь для него, а новый торшер вы как-нибудь купите в другой раз.