Иногда выбрать подарок на Новый год мужчине - это как пройти квест, но мы постараемся облегчить вам это задание.

На вопрос "Что подарить на Новый год?" большинство мужчин отвечают стандартно: "Ничего". Но за этим "ничего" может скрываться то, о чем он когда-то вам говорил. Или не говорил - в этом случае вам поможет наша подборка идей. Что можно подарить на Новый год мужу, жениху или бойфренду - рассказываем ниже.

Что подарить мужу на Новый год (или другим любимым мужчинам)

На Новый год хочется чем-то удивить любимого человека - мы составили перечень возможных подарков, которые могут понравиться, разбив их на категории. Надеемся, вы сможете найти что-нибудь полезное.

1. Гаджеты

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Выносим гаджеты на первое место, хотя они не очень бюджетные, но очень уважаемы у сильной половины человечества. Итак, что подарить мужчине на Новый год из этой категории:

пауэр-банк - возможно, что он у мужчины уже есть, но, учитывая то, что отключения света по-прежнему происходят, то лишним не будет;

беспроводные наушники - для тех, кто слушает музыку, подкасты или использует их в работе можно подобрать или вкладыши, или накладные наушники;

фитнес-часы - для мужчин, которые занимаются спортом или же следят за уровнем своей активности, есть как бюджетные модели, так и более дорогие;

электронная книга - отличный подарок для тех, кто любит читать, так как она не занимает много места и ее можно везде брать с собой;

портативный проектор - для тех, кто любит кино, он компактен и мобилен, может подключаться к гаджетам с помощью беспроводных технологий.

2. Хобби и увлечения

На втором месте среди идей для подарков, так как таким презентам всегда будут рады:

спортивный инвентарь - спортивная сумка, коврик, гантели, штанга, эспандер - будет уместен, если мужчина увлекается спортом;

удочка, набор крючков, складное кресло и другие полезности для рыбака - те, кто любит рыбачить, будут рады получить в подарок что-то из этой серии;

игровая приставка - пожалуй, один из самых универсальных подарков для мужчин, а если еще и очки виртуальной реальности будут в придачу, то цены вам не будет;

органайзер для автомобиля - понравится автомобилисту, в багажнике всегда будет порядок;

набор отверток со сменными насадками - для тех мужчин, у которых "очумелые ручки", можно заодно напомнить про шкафчик на кухне, который нужно перевесить.

3. Одежда и аксессуары

Это любимая категория подарков для мужчин среди женщин, так как в поисках можно заодно и себе что-то присмотреть:

ремень - может быть как кожаный, так и из текстиля, например, в стиле милитари, ремней, как говорится, много не бывает;

свитер или худи - удобная и теплая одежда зимой всегда актуальна, здесь важно только угадать с размером и отдавать предпочтение качественным вещам, в стиле минимализм (чтобы точно угадать);

шарф, баф, перчатки - и практичный, и стильный подарок, лучше выбирать модели из шерсти, кашемира, или смесей с натуральными волокнами, но нейтральные модели;

термобелье - еще один отличный подарок мужу на Новый год, кстати, будет уместен и для папы или дедушки;

пижама (или тапки) - для уютных зимних дней, теплая рубашка с брюками могут быть также и костюмом для дома.

4. Для работы

Идеи, что подарить мужчине на Новый год, можно поискать в его рабочих буднях - с тем, чтобы облегчить мужчине эту тяжкую ношу. Что может быть полезным:

ежедневник на год - есть более бюджетные и более дорогие модели, можно сделать на нем индивидуальную гравировку, но даже без нее это полезная вещь;

термокружка - весьма полезна не только в походе или в авто, но и в офисе, где кофе или чай зимой остывают в мгновение ока;

органайзер на рабочий стол - помогает расположить все нужные предметы под рукой и в одном месте и избежать беспорядка;

настольная лампа с регулируемой яркостью - для тех, кто засиживается за работой по вечерам;

компьютерное кресло - не очень дешевый подарок, но для тех, кто много времени проводит за компьютером и напрягает спину, такой презент будет как находка, учитывайте при выборе регулируемость высоты, наклон спинки, наличие подголовника и поддержки поясницы.

5. Для души

Подарок мужчине на Новый год можно сделать, сделав упор на впечатления. Что можно подарить:

вылазка на природу или зимнее барбекю - небольшой релакс позволит расслабиться и отключиться от обыденных проблем;

поход в тир, на картинг, полет на авиа-тренажере и другие подарки-впечатления - таких есть масса, они недешевые, но их оценит практически любой мужчина;

сертификат на массаж - чтобы восстановить силы и поправить здоровье для тех, кто не любит картинг;

"съедобная" корзина с любимыми закусками, фруктами, напитками или сладостями - нынче подарок не из дешевых, но желанный;

домашний торт - сделанный своими руками ценится куда больше покупного, он порадует мужчину-сладкоежку и заодно украсит ваш праздничный стол.

При выборе подарка важно все-таки ориентироваться на вкусы мужчины и дарить то, что действительно будет полезным в первую очередь для него, а новый торшер вы как-нибудь купите в другой раз.

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