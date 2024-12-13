Называем лучшие идеи подарков на Новый год маме и папе у которых всё есть.

Очень трудно подобрать действительно хороший подарок для родителей, особенно если они сами не знают, чего хотят. Но ведь так хочется порадовать самых близких людей! Конечно, можно просто дать маме и папе конверт с деньгами. Но если вы ищете идеи для действительно полезного презента, то мы подскажем, Что подарить родителям на Новый год.

Что подарить папе и маме на Новый год 2025 - лучшие идеи

Действительно полезным будет подарок, который упростит быт родителей или позволит им отдохнуть вместе.

Бытовая техника . Подарите близким людям электронику, которая избавит их от работы по дому. Это может быть мультиварка, робот-пылесос, сушильная машина, посудомойка. Желательно чтобы у прибора был простой функционал.

. Подарите близким людям электронику, которая избавит их от работы по дому. Это может быть мультиварка, робот-пылесос, сушильная машина, посудомойка. Желательно чтобы у прибора был простой функционал. Фотоальбом . Наполните его памятными фотографиями, чтобы мама и папа всегда могли вспомнить счастливые моменты.

. Наполните его памятными фотографиями, чтобы мама и папа всегда могли вспомнить счастливые моменты. Именные халаты или пижамы . Такой милый подарок сделает их будни более уютными.

. Такой милый подарок сделает их будни более уютными. Свидание в ресторане . Многие люди старшего возраста не имеют времени и сил на каждодневную готовку, а также редко расслабляются вместе. В таком случае организуйте родителям ужин на двоих в заведении, чтобы оставить приятные воспоминания.

. Многие люди старшего возраста не имеют времени и сил на каждодневную готовку, а также редко расслабляются вместе. В таком случае организуйте родителям ужин на двоих в заведении, чтобы оставить приятные воспоминания. Совместное путешествие . Если позволяют финансы, рекомендуется забронировать для родных совместный тур или путевку в оздоровительный санаторий.

. Если позволяют финансы, рекомендуется забронировать для родных совместный тур или путевку в оздоровительный санаторий. Термочашки . Это полезный подарок в условиях отключения света. Можно заказать печать принта с семейным фото.

. Это полезный подарок в условиях отключения света. Можно заказать печать принта с семейным фото. Теплые вещи . Вязаные шарфы, носки или варежки будут согревать родителей и напоминать о вашей заботе.

К основному подарку можно добавить символический, например, адвент-календарь, магнит, снежный шар или мелочи для ванны.

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Что подарить маме на Новый год 2025

Идеи того, что подарить маме на Новый год, стоит брать из её увлечений. Мама много читает? Купите книгу её любимого жанра. Любить ухаживать за цветами? Подарите новое растение в горшке. Проводит много времени на кухне? Приобретите технику, которая упростит готовку.

Вот также несколько универсальных идей, которые понравятся большинству мам:

сладости;

полотенца;

сертификат в спа;

массажер для ног;

ювелирные украшения;

плед;

сумочка;

духи;

постельное белье.

Дополните подарок открыткой и букетом цветов.

Что подарить отцу на Новый год

Презент для отца также должен соответствовать его вкусам. Чаще всего папам дарят такие вещи:

алкоголь;

набор бокалов и камней для спиртного;

чемодан с инструментами;

настольная игра;

массажная подушка;

барбекюшница;

гантели;

фитнес-браслет;

парфюм.

Если у папы уже есть всё необходимое дома, то можно подарить ему согревающий свитер с новогодним рисунком. Такая вещь никогда не будет лишней.

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