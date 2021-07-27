Законопроект Минрегиона, который должен запустить снос устаревших жилых многоэтажек, прошел общественные слушания, следовательно, "хрущевки" украинцев все же снесут.
Как говорится в законопроекте, под снос могут попасть около 30 тысяч жилых домов, которые считаются устаревшими.
Читайте также"Хрущевки" украинцев все же снесут: Минрегион разработал новый законСогласно законопроекту, на месте снесенных зданий будут построены новостройки.
В чем особенность законопроекта:
Согласно законопроекту порог согласия жильцов, необходимый для расселения дома, будет снижен с 100% до 75%.
Сколько в Украине устаревших домов:
По данным Государственной службы статистики общая площадь устаревшего жилищного фонда составляет 4,33 млн кв.м.
4646 многоэтажек, построенных до 1919 года;
9693 дома, построенных до 1953 года;
7192 многоэтажки, построенные до 1969 года;
5364 дома, построенные до 1989 года.
Как будут решать сносить дом или нет:
- местная власть посчитает, сколько устаревшего жилья в их городах;
- разработает проекты комплексной реконструкции кварталов;
- будут собраны подписи жильцов, согласных на снос дома и переезд в новый дом.
Куда переселят его жильцов?
Согласно законопроекту сначала должны построить новый дом, переселить туда жильцов "хрущевки", которая будет сноситься, и только после этого проводить демонтаж. Т.е. планируется, что владельцы "хрущевок" будут переезжать не во временное жилище, а сразу в новые квартиры.
Снос "хрущевок": что необходимо знать
В июле 2021 года появилась информация о том, что правительство Украины планирует изменить уже существующий план по реконструкции районов.
Закон о реконструкции кварталов в Украине был принят еще в 2006 году, однако с тех пор так и не был разработан механизм расселения старых домов.