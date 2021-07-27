Под снос могут попасть более 30 тысяч жилых домов.

Законопроект Минрегиона, который должен запустить снос устаревших жилых многоэтажек, прошел общественные слушания, следовательно, "хрущевки" украинцев все же снесут.

Как говорится в законопроекте, под снос могут попасть около 30 тысяч жилых домов, которые считаются устаревшими.

Читайте также"Хрущевки" украинцев все же снесут: Минрегион разработал новый законСогласно законопроекту, на месте снесенных зданий будут построены новостройки.

В чем особенность законопроекта:

Согласно законопроекту порог согласия жильцов, необходимый для расселения дома, будет снижен с 100% до 75%.

Сколько в Украине устаревших домов:

По данным Государственной службы статистики общая площадь устаревшего жилищного фонда составляет 4,33 млн кв.м.

4646 многоэтажек, построенных до 1919 года;

9693 дома, построенных до 1953 года;

7192 многоэтажки, построенные до 1969 года;

5364 дома, построенные до 1989 года.

Как будут решать сносить дом или нет:

местная власть посчитает, сколько устаревшего жилья в их городах;

разработает проекты комплексной реконструкции кварталов;

будут собраны подписи жильцов, согласных на снос дома и переезд в новый дом.

Куда переселят его жильцов?

Согласно законопроекту сначала должны построить новый дом, переселить туда жильцов "хрущевки", которая будет сноситься, и только после этого проводить демонтаж. Т.е. планируется, что владельцы "хрущевок" будут переезжать не во временное жилище, а сразу в новые квартиры.

Снос "хрущевок": что необходимо знать

В июле 2021 года появилась информация о том, что правительство Украины планирует изменить уже существующий план по реконструкции районов.

Закон о реконструкции кварталов в Украине был принят еще в 2006 году, однако с тех пор так и не был разработан механизм расселения старых домов.

Автор: Елена Коваленко