Министерство хочет снизить порог согласия жильцов, необходимый для расселения дома, с 100% до 75%.

Правительство Украины планирует изменить уже существующий план по реконструкции районов — снести "хрущевку", чтобы построить на ее месте многоэтажку, станет проще.

Об этом сообщает "Гордон".

Министерство развития общин и территорий Украины подготовило законопроект, снижающий барьер согласия жильцов на расселение и дальнейший снос их дома — если раньше это было 100%, то сейчас предлагается установить на уровне 75%.

"Вы же понимаете, что 100-процентного согласия от всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно", - констатирует по этому поводу зампред комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

При этом, по ее словам, закон о реконструкции кварталов в Украине был принят еще в 2006 году, однако с тех пор так и не был разработан механизм расселения старых домов.

К тому же, многие жители "хрущевок", чтобы получить больше жилплощади, прописывали к себе родственников, которые фактически с ними не проживают.

Будущее проекта расселения жителей "хрущевок" зависит от того, будет ли достигнуто компромиссное решение между инвестором-застройщиком, жителями и местными властями.

"Для застройщиков это бизнес: если им будет неинтересно этим заниматься, то "хрущевки" никто расселять не будет", – отметила Шуляк.

Также мы сообщали о том, что в 2020 году цены на строительно-монтажные работы выросли на 3,7%, по сравнению с 2019 годом.

Автор: Станислав Кожемякин