Средняя зарплата уборщицы составляет 112% от средней стоимости аренды "однушки" в Киеве.

Продавец-консультант в Киеве будет тратить на аренду однокомнатной квартиры 76% от зарплаты, а уборщица не сможет позволить себе аренду.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ЛУН и Work.ua, в котором сравнили средние зарплаты отдельных профессий и среднюю аренду квартир в Киеве, определив процент, который составляет доля зарплаты, потраченная на аренду.

"Для исследования были выбраны самые популярные должности на Work.ua. Среди выбранных должностей меньше всего зарабатывает уборщица, а больше всего - водитель", - отметили аналитики.

Видео дня

В частности, 76% средней зарплаты продавца-консультанта в Киеве составляет аренда однокомнатной квартиры, а 52% - у водителя. Если водитель захочет арендовать двухкомнатную квартиру в Киеве, то ее аренда составит уже более 72% его месячной заработной платы, а для продавца-консультанта - это уже 105%. Так же водитель не может себе позволить арендовать трехкомнатную квартиру в столице, ведь средняя стоимость аренды составляет 123% его зарплаты.

Уборщица в Киеве не может себе позволить арендовать даже однокомнатную квартиру, поскольку средняя зарплата этой профессии составляет лишь 112% от средней стоимости аренды.

Что касается Львова, то снимать квартиру продавцу-консультанту там еще труднее: процент между средней оплатой труда этой профессии и средней арендой квартиры составляет 83%. А в Одессе ситуация для этой профессии значительно лучше - 41% от зарплаты надо потратить на аренду однушки.

Руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина отметила, что исследование было проведено прежде всего для определения уровня комфорта жизни для различных профессий в крупнейших регионах страны.

"Мы понимаем, что последние три года, в связи с полномасштабным вторжением, количество внутренне перемещенных лиц значительно возросло. Люди вынужденно выбирают новые города для жизни, ищут новое жилье и работу. Этот график поможет сравнить уровень зарплат и доступность жилья, что, возможно, поможет сделать выбор", - сказала она.

Аренда жилья в Украине - последние новости

В Украине с 29 января заработал новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц - субсидия на аренду жилья. Воспользоваться программой могут внутренние переселенцы, которые переехали в любой регион, находящийся под контролем Украины, и не имеют в собственности жилья на этих территориях, семьи ВПЛ, жилье которых уничтожено/повреждено и непригодно для проживания, семьи, которые тратят на аренду более 20% дохода и тому подобное.

Председатель Ассоциации молодых ВПЛ Аркадий Петросян отметил, что субсидия на оплату аренды ВПЛ отменяется, если владелец квартиры уже имеет субсидию или другую помощь от государства. По его словам, часть арендодателей - это пенсионеры, из которых многие получают субсидию на квартплату. Кроме того, большая часть рынка недвижимости, в частности, аренды жилья, - теневая, из-за чего невозможно получать субсидию на жилье ВПЛ.

Вас также могут заинтересовать новости: