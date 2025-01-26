Отмечается, что зачастую арендодатели не хотят официально оформлять договор об аренде с внутренне перемещенными лицами.

Украинская власть ввела для внутренне перемещенные лица субсидии на аренду жилья. Чиновники не учли ряд проблем, из-за которых переселенцы не могут получить эту помощь.

Председатель Ассоциации молодых ВПЛ Аркадий Петросян рассказал в эфире телеканала "Киев 24", что первая проблема в том, что субсидия на оплату аренды ВПЛ отменяется, если владелец квартиры уже имеет субсидию или другую помощь от государства. По его словам, часть арендодателей - это пенсионеры, их которых многие получают субсидию на квартплату.

"Есть такая история, что если арендодатель уже получает субсидию по другим программам, а вы знаете, у нас много людей получают субсидию на коммунальные услуги, то эта субсидия не будет работать при аренде жилья", - объяснил Петросян.

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При этом он напомнил, что большая часть рынка недвижимости, в частности, аренды жилья, - теневой, из-за чего невозможно получать субсидию на жилье ВПЛ.

"Арендодатели не хотят официально оформлять отношения с внутренне перемещенными лицами. Даже если государство будет покрывать НДФЛ, или если будет подавать покрывать единый налог для ФОПа. Потому что очень много причин, нужно будет декларировать этот доход, декларировать квартиру и так далее", - подытожил эксперт.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ - что известно

В Украине с 29 января заработал новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц - субсидия на аренду жилья. В правительстве сообщили, это часть программы "Зимняя еПоддержка", направленной на помощь украинским семьям в сложные зимние месяцы.

При этом размер субсидии определяется индивидуально, в зависимости от дохода семьи, количества членов семьи и предельной стоимости аренды жилья в регионе. Помощь назначают на 6 месяцев с возможностью продлить ее на такой же период.

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