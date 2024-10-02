Городом с самой высокой стоимостью аренды остается Львов.

За последние восемь месяцев рынок аренды жилья продолжает восстанавливаться, а цены - расти.

Согласно аналитическим данным от платформы OLX, переданным УНИАН, в первой половине 2024 года наблюдались значительные изменения на рынке аренды однокомнатных квартир в Украине. Аналитика охватывает все областные центры страны и базируется на сравнении данных по состоянию на январь-август 2024 года.

Общей тенденцией стал рост цен на аренду почти во всех регионах. Наиболее существенное повышение стоимости аренды зафиксировано в:

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Сумах - + 37,5% - с 4 до 5,5 тыс;

Полтаве - +25% - с 8 до 10 тыс;

Ужгороде - +24,1% - с 14,5 до 18 тыс;

Ивано-Франковске - +23,7% - с 10 до 12,4 тыс;

Чернигове - +19,9% - с 5,7 до 6,9 тыс;

Черновцах - +18,3% - с 9,3 до 11,1 тыс;

Кропивницком - + 16,7% - с 6 до 7 тыс.

"Городом с самой высокой стоимостью аренды остается Львов. Так, с января по август медианная цена повысилась на 9% - с 15 146 до 16 515 грн. Киев, как столица, занимает второе место по цене на аренду однокомнатных квартир. Медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве выросла с 12 923 до 15 000 гривен, что составляет рост 16,1%", - сообщили в OLX.

Стоит отметить, хотя и цены на аренду выросли, спрос, особенно летом 2024 года, превысил показатели прошлого года.

Неизменными цены остались в Харькове - 4 тыс., Запорожье - 5 тыс. и Херсоне - 3 тыс. грн, а наименьшая разница роста зафиксирована в:

Хмельницком - на 5.5% - с 9 до 9.5 тыс;

Черкассах - 5,9% - с 8 до 9 тыс;

Житомире - 5,9% - с 8,5 до 9 тыс;

Днепре - 5,9% - с 8,5 до 9 тыс;

Одессе - 7% - с 7 до 7.5 тыс;

Ровно - 9,1% - с 11 до 12 тыс;

Виннице - 10% - с 10 до 11 тыс;

Тернополе - 11% - 8,1 до 9 тыс;

Николаеве - 11,1% - 4,5 до 5 тыс;

Луцке - 14,3% - 10,5 до 12 тыс.

"Анализ рынка аренды однокомнатных квартир в Украине за первое полугодие 2024 года демонстрирует динамичное развитие сектора с тенденцией к повышению цен и росту конкуренции среди арендаторов. Такое повышение цен связано с ускорением инфляции и повышением курса доллара, а также с сезонными изменениями цен", - отметили аналитики.

Цены на жилье в Украине - последние новости

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине в августе 2024 года составила 6 962 гривен. Это на 0,7% больше по сравнению с июлем, при этом с начала года аренда подорожала на 5,4%.

Закарпатская область оставалась лидером по стоимости аренды, хотя цены здесь упали на 7,8%, до 11 738 гривен в месяц. Второе место заняла Львовская область, где стоимость аренды снизилась на 10% и сейчас составляет 10 614 гривен.

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