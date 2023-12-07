Мы хорошо "перепрошили", заново собрали все свои бизнес-процессы, поэтому стратегия настройки под новую реальность принесла свои плоды, отметил Касьянов.

Во время войны бизнес может не только сам расти, но и помогать восстанавливать наиболее пострадавшим от войны регионам целые отрасли. О том, как увеличить производство мяса, снизить связанные с войной риски, восстановить поголовье и увеличить рентабельность животноводства в интервью LIGA.net, рассказал председатель Совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов.

Касьянов сообщил, что с начала полномасштабного российского вторжения агрохолдинг KSG Agro продолжал полноценно работать даже во время наибольшей неопределенности и угроз. Во первых, компания чувствовала ответственность за продовольственную безопасность страны, за то, как накормить фронт и тыл. Во-вторых, к любому кризису команда агрохолдинга привыкла относиться как к окну новых возможностей. Опираясь на опыт, полученный еще в 2014 году, компания понимала, как в кризисных условиях трансформировать бизнес-модель, управленческую и кадровую политику. "Мы хорошо "перепрошились", заново собрали все свои бизнес-процессы, поэтому стратегия настройки под новую реальность принесла свои плоды", - говорит Касьянов. Приоритетным направлением развития было определено свиноводство. Еще до начала войны KSG Agro занимала одни из ведущих позиций в украинском свиноводстве. Сейчас компания входит в ТОП-5 украинских производителей свинины, имея около 80% этого рынка в Приднепровском регионе. Благодаря вертикальной интеграции холдинга снижение цен на зерно, компания восприняла не как проблему, а как дополнительный ресурс для развития.

"С самого начала мы поставили себе амбициозную цель – восстановить поголовье в прифронтовых областях, потерянное в результате войны и оккупации. Поэтому активно сотрудничаем с военными администрациями прифронтовых Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областей, чтобы развить животноводческую отрасль в этих регионах. Мы стараемся максимально удовлетворить традиционно высок у украинцев спрос на свинину, наладив бесперебойную поставку мясной продукции в торговые сети и для нужд армии", - говорит Касьянов.

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Для этого в 2023 году компания начала активно продвигать новый тренд – производство товарных поросят для дальнейшего доращивания, что позволяет украинским фермерам работать в более маржинальной нише, чем растениеводство. Вместе с тем KSG Agro перешла от одной крупной производственной локации к многим меньшим. Такая "сетецентричная модель" минимизирует последствия возможного попадания в производственную площадку снаряда или дрона, снижает вероятность распространения африканской чумы и других болезней, позволяет избавиться от безальтернативной зависимости от одного источника воды и энергии. "Даже если "легла" одна или две, у нас останутся еще 20!", - отмечает Касьянов.

Первой такой фермой стал комплекс в селе Новорайском Херсонской области. Выбор локации был не случаен, он позволил KSG Agro перейти от производства и поставок свинины в системные инвестиции, в том числе и социальные. Реконструированный свинокомплекс на сегодняшний день является единственным в деоккупированной Херсонской и соседней с ней Николаевской областях. В настоящее время создано уже 95 новых рабочих мест. Предприятие и населенный пункт подключены к альтернативным источникам пресной воды, проблемы с которыми возникли после разрушения российскими войсками Каховской дамбы. Сегодня в Новорайске содержится 3000 свиноматок и выращивается ежемесячно более 6000 поросят, отправляющихся на откорм по всей Украине. Следующим шагом развития "сетевой" бизнес-модели являются партнерские проекты по доращиванию поросят. Пилотным проектом новой бизнес-модели стало предприятие в Хмельницкой области. Здесь будут одновременно доращивать до 115 кг около 8 тысяч 25-килограммовых поросят.

Такой формат бизнес-кооперации уже понравился многим украинским свинарям, поскольку его выгоды, связанные с диверсификацией, снижением издержек и рисков, вполне очевидны. Кроме поставок поросят и кормов, предоставляет полное консалтинговое сопровождение таких проектов. Не менее важным фактором сотрудничества является генетика. Еще перед войной агрохолдинг начал внедрять программу омоложения стада и переход на канадскую селекцию, превосходящую европейские аналоги по приплоду, массе опороса и качеству мяса.

Видео-интервью с Сергеем Касьяновым - по этой ссылке.

Для справки

Кто такой Сергей Касьянов?

Сергей Павлович Касьянов. Председатель Совета директоров холдинга KSG Agro. Окончил Приднепровскую государственную академию строительства и зодчества. Кандидат технических наук. Имеет государственные награды – ордена "За заслуги" II и III степеней. Известный бизнесмен и общественный деятель. Депутат Верховной рады Украины ІV-го созыва (2002-2006 годы). Был Председателем совместной парламентско-правительственной комиссии по вопросу интеграции Украины во Всемирную торговую организацию, Председателем подкомитета по координации сотрудничества ЕС, ВТО, ОЧЭС, Комитета по вопросу Европейской интеграции.

В начале 90-х основал корпорацию "Ольвия", занимавшуюся производством и дистрибуцией бытовой химии (приобретён Procter & Gamble). Инвестировал в строительство, девелопмент и ритейл. С 2000-х годов одним из ведущих направлений его бизнеса стал аграрный сектор. KSG Agro неоднократно занимала лидирующие позиции в бизнес-рейтингах: ТОП-20 самых эффективных агрокомпаний Украины ("Форбс-Украина", 2015), ТОП-20 самых успешных аграриев ("Фокус, 2015), ТОП-10 рейтинга репутационной стабильности ("Бизнес", 2012) и др. Известен также своим участием в социальных проектах. Более 20 лет как председатель совета Благотворительной организации Фонд социального развития "Будущее" реализует масштабные социальные программы.