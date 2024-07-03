Отмечается, что средняя сумма выплаты составила около 20 тысяч гривень.

Депутатам Верховной Рады выплатили из государственного бюджета компенсации за аренду жилья на общую сумму 4,6 миллиона гривень. Средний размер выплаты в апреле составил чуть больше 20 тысяч.

Согласно списку нардепов, опубликованному на сайте Рады, в апреле народным избранникам всего выплатили 2 340 350 гривень компенсации за аренду жилья или аренду гостеприимного номера. При этом средний размер выплаты составил 20 150 гривень.

В основном депутаты Рады получали компенсации за жилье см января по март включительно. Самую большую сумму компенсации получили нардепы от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко и Андрей Богданец - по 59 150 гривень.

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Кроме того, в мае народным избранникам всего выплатили 2 289 350 гривень компенсации за жилье, а средний размер - составил 19 500 гривень. В этот раз компенсацию платили и за апрель тоже.

Так, самую большую сумму выплаты за проживание в период с января по апрель получила нардеп от фракции "Слуга народа" Юлия Яцик - 78 650 гривень.

Компенсации за жилье нардепам - что известно

Согласно части 1 статьи 35 Закона "О статусе народного депутата Украины", в расходах на обеспечение деятельности Верховной Рады предусматриваются средства на аренду жилья или наем гостиничного номера. Право на получение таких средств имеют нардепы, которых нет жилья в Киеве, а официальное место их проживания находится в более чем 30 км от границ столицы.

Споры относительно этой выплаты возникали еще до полномасштабного вторжения России. Так, в июне 2021 года в Комитете избирателей Украины сообщили, что из 147 нардеп, которые арендуют жилье за бюджетные средства, 81 депутат имеет на своих счетах более миллиона гривень.

1 сентября 2021 года тогдашний глава Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока не видит перспектив отмены компенсаций на жилье иногородним народным депутатам.

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