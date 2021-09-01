По словам главы Верховной Рады, такое решение вряд ли будет поддержано всеми депутатами.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пока не видит перспектив отмены компенсаций на жилье из Государственного бюджета Украины иногородним народным депутатам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о том, что еще в 2019 году он выступил с инициативой об отмене выплат компенсации на жилье из бюджета иногородним народным депутатам, и имеет ли сейчас эта инициатива какие-то перспективы, Разумков отметил: "Глядя на позицию моих коллег, мягко говоря, не все ее поддерживают. Но я считаю, что все же это было бы правильным примером".

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Он пояснил, что у депутатов, по сравнению с другими слоями населения, есть достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить себя жильем.

"Я знаю, что некоторые коллеги, даже если они могут это делать, они не берут эти ресурсы из Государственного бюджета. Есть те, кто делает по-другому. Я понимаю, что у кого-то нет возможности (обеспечить себя жильем - УНИАН) - здесь можно еще смотреть сквозь пальцы. А есть те, кто себя достаточно неплохо чувствует в финансовом плане, и я уверен, точно, могли бы без этого прожить", - сказал глава ВР.

Разумков уточнил, что инициатива по отмене таких компенсаций не требовала бы отдельного закона.

"Это (осуществляется - УНИАН) через решение Верховной Рады. Но вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами", - подытожил спикер.

Компенсации нардепам за аренду жилья

Согласно ч. 1 ст. 35 Закона "О статусе народного депутата Украины", в расходах на обеспечение деятельности ВРУ предусматриваются средства на аренду жилья или наем гостиничного номера. Право на получение таких средств имеют народные депутаты, не обеспеченные жильем в городе Киеве, и место их проживания, согласно регистрации, на расстоянии более 30 км от границ города Киев.

В июне 2021 года в Комитете избирателей Украины сообщили, что из 147 народных депутатов, которые арендуют жилье за бюджетные средства, 81 депутат имеет на своих счетах более одного миллиона гривень.

20 ноября 2019 года Разумков, отвечая на вопрос относительно того, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук якобы арендует квартиру у собственной тещи и получает из бюджета компенсацию за жилье, высказал мнение, что можно было бы отказаться от компенсации за аренду жилья народным депутатам. Он добавил, что в свое время "было очень популярно получать квартиры от Верховной Рады".

"У нас все народные депутаты переезжали в город Киев и получали жилье бесплатное, а после этого их оттуда уже выгнать было невозможно. Я понимаю, что некоторые привилегии у народных депутатов есть, но они не должны быть пожизненными, как к этому привыкли. Так же с вопросами компенсации за транспортные расходы и многое другое", - заявил глава парламента и добавил, что не получает компенсацию за жилье.

На вопрос, считает ли он правильным, что бюджетные средства идут родственнице депутата, Разумков ответил, что с юридической точки зрения здесь вопросов нет. "А с точки зрения подходов, я думаю, что вам лучше обратиться к Руслану Алексеевичу", - подчеркнул Разумков.

21 ноября 2019 года председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Стефанчук вернет выделенные ему средства на аренду жилья. Он, кстати, все делал законно... Но он написал заявление на председателя Верховной Рады вернуть за свой счет все возмещения, которые ему возместили, чтобы вернули обратно из его зарплаты", - сказал Арахамия. В то же время Арахамия считает, что это "неправильно", ведь по закону Стефанчук делал все "нормально".

Автор: Таня Поляковская