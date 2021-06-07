В среднем ежемесячно народные депутаты получают из бюджета 20 тыс. грн для найма жилья.

По информации Комитета избирателей Украины, 67 миллионеров из "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства.

Об этом КИУ сообщает на своем сайте по результатам анализа деклараций нардепов, получающих бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера.

Читайте также"Слуга народа" пришла в Раду с сумочкой Dior за 62 тысячи (видео)"Из 147 народных депутатов, которые арендуют жилье за бюджетные средства, 81 депутат имеет на своих счетах более одного миллиона гривень. Среди депутатов-миллионеров больше всего представителей фракции "Слуга народа" (67 человек)", - говорится в сообщении. Значительно меньшее количество среди депутатов других политических сил.

Среди самых богатых депутатов из СН, которые получают бюджетные средства на аренду жилья:

Олег Воронько, задекларировал 129 млн грн;

Остап Шипайшло, 22,5 млн;

Александр Трухин, 20,9 млн;

Степан Чернявский, 11,5 млн;

Павел Павлиш, 10,8 млн.

"По мнению Комитета избирателей, Верховной Раде стоит отказаться от практики выплаты средств для народных депутатов на аренду жилья. Абсолютное большинство депутатов, получающих такие средства, могли бы оплачивать наем жилья самостоятельно. Размер заработной платы народного депутата позволяет оплачивать аренду квартиры в г. Киеве без помощи средств налогоплательщиков", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Средства нардепам на аренду жилья: что известно

Согласно ч. 1 ст. 35 Закона "О статусе народного депутата Украины", в расходах на обеспечение деятельности ВРУ предусматриваются средства на аренду жилья или наем гостиничного номера.

Право на получение таких средств имеют народные депутаты, не обеспеченные жильем в городе Киеве, и место их проживания, согласно регистрации, на расстоянии более 30 км от границ города Киев.

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Автор: Ольга Робейко