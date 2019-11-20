Разумков о компенсации нардепам за аренду жилья: можно было бы и отказаться
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что можно было бы отказаться от компенсации за аренду жилья народным депутатам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Днепре, отвечая на вопрос относительно того, что первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук вроде бы арендует квартиру у собственной тещи и получает из бюджета компенсацию за жилье.
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"Если мы говорим об аренде недвижимости, я считаю, что без этого можно было бы обойтись всем народным депутатам. Достаточно нормальная заработная плата, есть гостиница "Киев". И, например, я считаю, что вообще можно было бы отказаться от такой процедуры как компенсация аренды", - сказал Разумков.
От добавил, что в свое время было очень популярно получать квартиры от Верховной Рады".
"У нас все народные депутаты переезжали в города и получали бесплатное жилье, а после этого их оттуда уже выгнать было невозможно. Я понимаю, что некоторые привилегии у народных депутатов есть, но они не должны быть пожизненными, как к этому привыкли. Так же с вопросами компенсации за транспортные расходы и многое другое", - заявил глава парламента и добавил, что не получает компенсацию за жилье.
На вопрос, считает ли он правильным, что бюджетные средства идут родственнице депутата, Разумков ответил, что с юридической точки зрения тут вопросов нет. "А с точки зрения подходов, я думаю, что вам лучше обратиться к Руслану Алексеевичу", - отметил Разумков.
Как сообщал УНИАН, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит предпосылок ни для ротаций в правительстве, ни для досрочных парламентских выборов.