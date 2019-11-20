Разумков о компенсации нардепам за аренду жилья: можно было бы и отказаться

Глава парламента прокомментировал информацию, что Стефанчук вроде бы арендует квартиру у собственной тещи и получает из бюджета компенсацию за жилье.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что можно было бы отказаться от компенсации за аренду жилья народным депутатам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Днепре, отвечая на вопрос относительно того, что первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук вроде бы арендует квартиру у собственной тещи и получает из бюджета компенсацию за жилье.

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"Если мы говорим об аренде недвижимости, я считаю, что без этого можно было бы обойтись всем народным депутатам. Достаточно нормальная заработная плата, есть гостиница "Киев". И, например, я считаю, что вообще можно было бы отказаться от такой процедуры как компенсация аренды", - сказал Разумков.

От добавил, что в свое время было очень популярно получать квартиры от Верховной Рады".

"У нас все народные депутаты переезжали в города и получали бесплатное жилье, а после этого их оттуда уже выгнать было невозможно. Я понимаю, что некоторые привилегии у народных депутатов есть, но они не должны быть пожизненными, как к этому привыкли. Так же с вопросами компенсации за транспортные расходы и многое другое", - заявил глава парламента и добавил, что не получает компенсацию за жилье.

На вопрос, считает ли он правильным, что бюджетные средства идут родственнице депутата, Разумков ответил, что с юридической точки зрения тут вопросов нет. "А с точки зрения подходов, я думаю, что вам лучше обратиться к Руслану Алексеевичу", - отметил Разумков.

Как сообщал УНИАН, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит предпосылок ни для ротаций в правительстве, ни для досрочных парламентских выборов.