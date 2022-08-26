"Таможенный безвиз" станет уже четвертым в этом году после "энергетического безвиза" в марте и "транспортного" и "экономического" безвизов летом.

Объединенный комитет конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей в четверг принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина уже в этом году станет 36-м государством-участником конвенций и получит "таможенный безвиз".

"Таможенный безвиз" - это скорее перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. "Таможенный безвиз" - это одно из ключевых направлений построения в Украине удобной и прозрачной таможни", - написал глава правительства.

Шмыгаль также напомнил, что сейчас происходит реализация проекта электронной очереди на границе, идет работа по созданию совместных пунктов пропуска с европейскими соседями и современных сервисных зон во всех пунктах пропуска.

Кроме того, центральная роль в трансформации таможни отводится ее диджитализации, в том числе удобной растаможке автомобилей через приложение "Дія".

Он уточнил, что "таможенный безвиз" станет уже четвертым в этом году после "энергетического безвиза" в марте и "транспортного" и "экономического" безвизов летом.

"То, на что отводились годы, мы делаем за месяцы. А потому мы уверены, что Украина будет готова к членству в ЕС уже в 2024 году", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, Конвенция о процедуре общего транзита является основанием для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Турцией, Северной Македонией и Сербией. Технология, лежащая в основе Конвенции, - новая компьютеризированная система транзита (NCTS). Она доступна только для членов Конвенции.

Чтобы присоединиться к конвенции, Украина должна ввести NCTS. Государственная таможенная служба с 2021 года начала на национальном уровне вводить NCTS.

7 июля 2022 года Еврокомиссия приняла решение о приглашении Украины стать участницей Конвенции о процедуре общего транзита (NCTS) и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, что означает присоединение государства к "таможенного безвизу".

15 августа Верховная Рада Украины приняла закон о "Таможенном безвизе", предусматривающий присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита со странами Евросоюза.

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