Если работать дольше, то пенсия у украинцев будет больше, говорят в министерстве.

Заместитель министра соцполитики Дарья Марчак советовала украинцам работать как можно дольше. Известно, что сейчас в Украине самый маленький пенсионный возраст в Европе, самая тяжелая демографическая ситуация и большой дефицит кадров. В то же время по ее словам, несправедливым будет решение повысить пенсионный возраст для всех граждан до 65 лет.

"У нас сегодня значительная часть пенсионеров выходят на пенсию раньше, чем в 60 лет или даже чем в 55 лет. Поэтому прежде всего нам нужно сделать так, чтобы правила выхода на пенсию были равными. Повышать пенсионный возраст для одних, в то время как значительное количество граждан может выходить на пенсию до достижения этого возраста (иногда существенно раньше), - это пытаться решить проблемы системы за счет тех, кто и сейчас уже работает дольше других", - отметила она в интервью OBOZ.UA.

Однако Марчак добавила, что в любом случае необходимо объяснять людям, почему они должны быть заинтересованы в более позднем выходе на пенсию.

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"Потому что, во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию (на 0,5% за каждый дополнительный месяц после 60 лет и 0,75% - если отсрочка более чем на 5 лет. - Ред.). К примеру, если вы получаете сегодня заработную плату на уровне средней по стране, у вас уже 35 лет стажа, то вы имеете право выйти на пенсию в 60 лет. Но если вы добровольно отсрочите свой выход на пенсию до 65 лет, то размер вашей пенсии увеличится с 5424 грн до 7050 грн (или на 30%)", - заверила замминистра соцполитики.

Следующим фактором, считает Марчак, является увеличение объема единого взноса, который платят работающие лица в Пенсионный фонд, благодаря чему ПФУ сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже не работает.

"Сегодня выплачиваются пенсии для 10,5 млн пенсионеров. Поколение, которое работает, своими взносами удерживает поколение родителей", - пояснила она.

В то же время сейчас в Украине есть большие проблемы с трудоустройством, ведь до сих пор существует эйджизм (дискриминация человека из-за его возраста - УНИАН) среди работодателей и работников. Особенно трудно найти работу в небольшом городе.

"Такая проблема действительно есть и она заключается прежде всего в восприятии возраста - и со стороны работодателей, и со стороны самих граждан. Но мы должны понимать текущие демографические тенденции. Общество будет стареть, и эта ситуация не только в Украине, а во многих других - и почти во всех развитых странах", - отметила Марчак.

По ее словам, когда население становится старше, то работодатели не могут использовать эйджизм, поэтому важно проводить обучающие тренинги для работодателей и граждан.

"Нам нужно инвестировать в переобучение людей старшего возраста. Важно сохранять гибкость, продолжать учиться. Моей маме 67 лет и она сейчас успешно изучает английский в приложении на телефоне, вместе с моей дочерью, просто, потому что ей интересно. И возраст никоим образом не мешает", - поделилась опытом заместитель министра.

Пенсия в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в июне 2024 года значительная часть работающих пенсионеров получит увеличенную пенсию. Сумма для каждого будет индивидуальной.

Отмечается, что выплаты будут пересчитаны пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2024 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа или которые отработали менее 24 месяцев, однако после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Также сообщалось, что части граждан Украины прекратили платить пенсии без подтверждения личности. В то же время пенсионеры могут в любой момент пройти физическую идентификацию, и выплата пенсии будет продолжена.

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