По данным ПФУ, средняя пенсия работающих пенсионеров выше.

По состоянию на 1 июля в Украине насчитывалось 10,3 млн пенсионеров, а средний размер пенсии составлял 5816,62 грн, что на 431,37 грн больше, чем в начале года (5385,25 грн). Из указанного количества 2,7 млн работающих пенсионеров сейчас в среднем получают 6216,2 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

По размерам назначенных пенсий можно выделить следующие категории пенсионеров:

до 3000 грн получают 26,14% (год назад было 30,05%);

от 3001 грн до 4000 грн – 17,32% (было 21,26%);

17,32% (было 21,26%); от 4001 грн до 5000 грн – 18,59% (было 15,02%);

18,59% (было 15,02%); от 5001 грн до 10 000 грн – 25,47% (было 23,24%);

25,47% (было 23,24%); более 10 000 грн – 12,48% (было 10,43%).

Через банковские учреждения пенсии получают 8,2 млн граждан, или 79,61% от общего количества пенсионеров. "Укрпочта" доставляет пенсии 2,1 млн украинцев, или 20,39% пенсионеров.

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Пенсии в Украине

В случае умершего кормильца семьи, право на пенсию имеют нетрудоспособные родственники умершего, прежде всего это муж или жена, если они уже достигли пенсионного возраста или имеют группу инвалидности. Также это могут быть родители умершего или его несовершеннолетние дети.

С 1 июля этого года Пенсионный фонд Украины получил полномочия назначать и осуществлять новые выплаты некоторым категориям лиц. Речь идет о гражданах, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, или работают в специальных условиях.

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