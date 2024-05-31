Перерасчет пенсий производится автоматически, без дополнительного обращения.

В июне работающие пенсионеры, которые приобрели право на перерасчет пенсии, получат повышенные выплаты. Обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета не нужно.

"С 1 апреля 2024 года пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года, проведен автоматический перерасчет пенсии", - сказано в сообщении Пенсионного фонда.

Отмечается, что право на проведение такого перерасчета определяет страховой стаж, приобретенный по состоянию на 1 марта, в том числе в январе-феврале 2024 года.

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Поскольку в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года поступили в мае, перерасчет работающим пенсионерам проведен именно в мае. При этом перерасчет проводится без дополнительного обращения.

"Уже в июне пенсионеры получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие два месяца", - отметили в ПФУ.

Пенсии в Украине - последние новости

В марте 2024 года завершился срок выплаты пенсии без прохождения идентификации. Речь идет о пенсионерах, которые стали внутренне перемещенными лицами до начала полномасштабной войны. Нужно было подтвердить личность в один из удобных способов, онлайн или офлайн.

При этом украинцы могут купить страховой стаж, чтобы в будущем иметь более высокую пенсию. Для этого даже не нужно посещать госучреждения - все можно сделать онлайн.

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