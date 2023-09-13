Кабинет министров Украины утвердил официальный список предметов, которые запрещено отправлять по почте. Об этом говорится в постановлении Кабмина.
Согласно решению Кабмина Украины, нельзя отправлять по почте:
- национальную валюту, кроме нумизматических монет и их коллекций, иностранную валюту;
- пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
- огнестрельное оружие всех видов;
- наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
- алкогольные напитки с содержанием спирта этилового более 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;
- токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
- животные и ядовитые растения;
- специальные технические средства негласного получения информации;
- биологические агенты.
При этом в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:
- огнестрельное оружие всех видов;
- основные части оружия;
- устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия;
- патроны к ним;
- холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.), боевые припасы, средства инициирования взрыва;
- наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
- разрешения на право ношения оружия;
- трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность;
- радиооборудование и излучающие устройства;
- биологические агенты;
- токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
- специальные технические средства негласного получения информации.
"В случае обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, которые запрещены для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком", - говорится в постановлении.
Почта Украины - последние новости
В апреле 2023 года украинская логистическая компания "Новая почта" сделала бесплатной услугу переадресации в черте города.
В июле стало известно, что "Новая почта" открыла второе отделение в западной части Берлина в районе Шарлоттенбург. Также уже работают два отделения компании в столице Чехии, Праге.
Также стало известно, что "Новая почта" впервые откроет отделение в Словакии. Уже с октября украинцы смогут отправлять в Словакию и получать документы и посылки весом до 100 кг.