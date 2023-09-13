В случае обнаружения запрещенных предметов оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию.

Кабинет министров Украины утвердил официальный список предметов, которые запрещено отправлять по почте. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Согласно решению Кабмина Украины, нельзя отправлять по почте:

национальную валюту, кроме нумизматических монет и их коллекций, иностранную валюту;

пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;

огнестрельное оружие всех видов;

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;

алкогольные напитки с содержанием спирта этилового более 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;

токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животные и ядовитые растения;

специальные технические средства негласного получения информации;

биологические агенты.

При этом в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:

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огнестрельное оружие всех видов;

основные части оружия;

устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия;

патроны к ним;

холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.), боевые припасы, средства инициирования взрыва;

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;

разрешения на право ношения оружия;

трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность;

радиооборудование и излучающие устройства;

биологические агенты;

токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

специальные технические средства негласного получения информации.

"В случае обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, которые запрещены для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком", - говорится в постановлении.

Почта Украины - последние новости

В апреле 2023 года украинская логистическая компания "Новая почта" сделала бесплатной услугу переадресации в черте города.

В июле стало известно, что "Новая почта" открыла второе отделение в западной части Берлина в районе Шарлоттенбург. Также уже работают два отделения компании в столице Чехии, Праге.

Также стало известно, что "Новая почта" впервые откроет отделение в Словакии. Уже с октября украинцы смогут отправлять в Словакию и получать документы и посылки весом до 100 кг.

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