Больше всего выросли в цене строительно-монтажные работы в сфере строительства комплексных промышленных сооружений - на 13,4%.

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросли на 3,7%.

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По данным Госстата, больше всего выросли в цене строительно-монтажные работы в сфере строительства комплексных промышленных сооружений - на 13,4%.

Цены в сфере строительства жилых зданий выросли на 4,8%, нежилых зданий – на 1,3%, транспортных сооружений – на 1%, трубопроводов, коммуникаций и линий электропередачи – на 0,9%.

Согласно данным Госстата, стоимость строительно-монтажных работ в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла на 9,6%, по сравнению с ноябрем этого года - на 0,2%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Что этому предшествовало

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, выросли на 6%.

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Автор: Павел Степанец