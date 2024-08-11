Подавляющее большинство американцев все еще называют инфляцию самой большой проблемой перед ноябрьскими выборами.

Больше американцев доверяют Камале Харрис в управлении экономикой США, чем Дональду Трампу. Об этом свидетельствует опрос, проведенный для Financial Times и Школы бизнеса Росса Мичиганского университета.

Отмечается, что это первый ежемесячный опрос, который показывает, что кандидат в президенты от Демократической партии опережает Трампа в экономике с начала отслеживания настроений избирателей по этому вопросу почти год назад.

Все еще 41% американцев больше доверяет бывшему президенту в экономических вопросах. Ситуация не изменилась по сравнению с двумя предыдущими ежемесячными опросами. Однако новые данные показали, что 42% избирателей считают, что Харрис лучше справится с экономикой. В то же время это на 7 процентных пунктов больше по сравнению с цифрами действующего президента Джо Байдена в прошлом месяце.

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По словам журналистов, несмотря на высокие показатели роста и занятости в США, Байден пытался убедить избирателей, что его экономическая политика приносит им пользу.

В то же время подавляющее большинство американцев все еще называют инфляцию самой большой проблемой перед ноябрьскими выборами. Опрос показал, что только 19% избирателей считают, что сегодня им лучше, чем когда Байден пришел на должность в 2021 году. Но новый опрос также показал, что Харрис может дистанцироваться от Байдена в экономических вопросах. Около 60% опрошенных сказали, что ей следует либо полностью отказаться от экономической политики президента, либо "внести серьезные изменения" в его платформу.

Харрис также пользовалась значительно более высоким рейтингом одобрения, чем Байден: 46% зарегистрированных избирателей сказали, что одобряют работу, которую она выполняла в качестве вице-президента. А работу президента одобряет 41%.

Однако опрос также показал, что экономическое волнение среди электората все еще может принести пользу Трампу, который продолжает критиковать администрацию Байдена за результаты по инфляции.

Лишь каждый четвертый зарегистрированный избиратель оценил экономические условия как "замечательные" или "хорошие", а 42% сказали, что им было бы "намного" или "несколько" лучше, если бы Трамп выиграл еще четыре года в Белом доме. Только 33% сказали так о Харрис. Трамп также имеет лучшие опросы, чем Харрис, по некоторым конкретным экономическим вопросам, в частности торговли. Так, 43% избирателей сказали, что больше доверяют ему в экономических отношениях с Китаем, по сравнению с 39% Харрис.

Выборы в США

Вице-президент США Камала Харрис обходит Дональда Трампа в трех "шатких" штатах, которые считаются определяющими для победы на выборах президента страны. Это показал новый опрос.

Представители президентской кампании Дональда Трампа в США заявили, что некоторые их внутренние коммуникации были взломаны. Они обвинили в этом правительство Ирана, но не предоставили прямых доказательств.

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