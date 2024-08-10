Колеблющиеся штаты - несколько штатов, где избиратели голосуют то за демократов, то за республиканцев. Именно за эти штаты и идет борьба на выборах президента США.

Вице-президент США Камала Харрис обходит Дональда Трампа в трех "колеблющихся" штатах, которые считаются определяющими для победы на выборах президента страны. Это показал новый опрос, проведенный по заказу The New York Times.

Так, Харрис опережает Трампа на четыре процентных пункта в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане: во всех трех штатах голоса избирателей распределены одинаково - 50% за Харрис, 46% за Трампа.

Как отмечает NYT, это один из первых высококачественных опросов, проведенных уже после снятия Джо Байдена с президентской гонки. До того Трамп имел небольшое преимущество над кандидатом от демократов.

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"Демократы сейчас имеют заметно более сильную позицию в этих трех шатких штатах, которые в течение длительного времени были ключевыми для побед или поражений партии. Тем не менее, результаты показывают уязвимые места госпожи Харрис. Избиратели отдают предпочтение господину Трампу, когда речь идет о том, кому они доверяют экономику и иммиграцию, вопросы, которые остаются центральными в президентской гонке", - пишет NYT.

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Как писал УНИАН, кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп наконец договорились о проведении дебатов. Местом проведения станет телеканал ABC. Дебаты пройдут 10 сентября.

Также мы рассказывали, что Джо Байден боится бунта, инспирированного Дональдом Трампом, если тот потерпит поражение на предстоящих президентских выборах. Прецедент уже имел место после выборов 2020 года, когда Трамп отказался признать свое поражение и поставил под сомнение легитимность результатов выборов.

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