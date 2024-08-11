Злоумышленники получили доступ к внутренним документам штаба.

Представители президентской кампании Дональда Трампа в США заявили, что некоторые их внутренние коммуникации были взломаны. Они обвинили в этом правительство Ирана, но не предоставили прямых доказательств, пишет Reuters.

Заявление республиканца прозвучало вскоре после того, как сайт Politico сообщил, что в июле он начал получать электронные письма от анонимного источника. В письмах предлагают подлинные документы из внутренней капании Трампа, включая отчет о "потенциальной уязвимости" напарника Джей Ди Вэнса.

Издание сообщило, что начало получать электронные письма 22 июля с анонимного аккаунта. Учетная запись электронной почты AOL, идентифицированный только как "Роберт", передала информацию, которая выглядела как исследовательское досье, которое кампания подготовила на кандидата в вице-президенты от республиканцев. Документ был датирован 23 февраля, почти за пять месяцев до того, как Трамп выбрал Вэнса своим вице-кандидатом.

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"Эти документы были незаконно получены из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с целью вмешаться в выборы 2024 года и посеять хаос во всем нашем демократическом процессе", – заявил представитель кампании Трампа Стивен Ченг.

В то же время Трамп написал в соцсетях, что компания Microsoft сообщила предвыборной кампании о взломе одного из сайтов. Он возложил вину на Иран, добавив, что они "смогли получить только общедоступную информацию". Бывший президент не предоставил больше подробностей о взломе.

К тому же кампания Трампа ссылалась на отчет Microsoft, в котором говорится, что связанные с иранским правительством хакеры пытались взломать учетную запись "высокопоставленного чиновника" во время президентской кампании в США в июне. Хакеры завладели учетной записью бывшего политического советника, а затем использовали ее для атаки на чиновника.

Как пишет AP, представительство Ирана в ООН, отвечая на вопрос о заявлении кампании Трампа, отрицало свою причастность: "Мы не придаем никакого доверия таким сообщениям. Правительство Ирана не имеет и не скрывает никаких намерений или мотивов вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах", – говорится в заявлении.

По словам журналистов, Иран уже давно подозревают в проведении хакерских кампаний, направленных против его врагов на Ближнем Востоке и за его пределами. Тегеран также давно угрожает отомстить Трампу за удар беспилотника, который он приказал осуществить в 2020 году. Тогда погиб выдающийся генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

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