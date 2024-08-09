По данным Ipsos, демократка опережает кандидата от Республиканской партии уже на 5 процентов.

Вице-президент США, вероятный кандидат от Демократической партии на выборах Камала Харрис увеличила отрыв от своего соперника-республиканца, экс-главы Белого дома Дональда Трампа в электоральных симпатиях американских избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, результаты которого публикует Reuters.

Согласно данным социологов, Харрис имеет 42% поддержки избирателей против 37% у Трампа. Таким образом, демократ увеличила свое преимущество по сравнению с опросом Reuters/Ipsos 22-23 июля, который показал, что она опережала Трампа на 37-34%.

При этом в отдельном опросе Харрис опережает Трампа с отрывом 42% до 40% в семи штатах, где на прошлых выборах в 2020 году демократы и республиканцы получили почти одинаковое количество голосов.

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Также отмечается, что общенациональный опрос 2045 взрослых американцев, проведенный 2-7 августа, показал, что 4% опрошенных поддержали независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, по сравнению с 10% в июле.

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Камала Харрис и Дональд Трамп договорились о дебатах и назначили дату. Местом проведения станет телеканал ABC, дебаты пройдут 10 сентября.

Также УНИАН сообщал, что Камала Харрис официально назвала своего кандидата в вице-президенты. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уолз.

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