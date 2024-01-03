В Конгрессе ожидают, что в течение следующих трех десятилетий государственный долг США увеличится почти в два раза.

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 34 трлн долларов, пересекая критическую границу в то время, когда государственные расходы уже находятся под пристальным вниманием, пишет Fox Business со ссылкой на данные Минфина США.

Отмечается, что всего четыре десятилетия назад государственный долг колебался на уровне 907 млрд долларов.

Американский телеканал также ссылается на данные Бюджетного управления Конгресса США, которое ожидает, что в течение следующих трех десятилетий государственный долг увеличится почти вдвое. На конец 2022 года государственный долг вырос до 97% ВВП. В частности, ожидается, что в конце 2053 года этот показатель взлетит до 181%.

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"Хотя наш уровень долга опасен как для экономики, так и для национальной безопасности, Америка просто не может прекратить занимать", – подчеркнула президент Комитета за ответственный федеральный бюджет Майя Макгинеас.

Журналисты добавляют, что в то же время скачок процентных ставок за последние полтора года сделал стоимость обслуживания государственного долга дороже. Это связано с тем, что с ростом процентных ставок растут и расходы федерального правительства на заимствования по долгу.

Ожидается, что выплаты вырастут в три раза – с почти 475 млрд долларов в 2022 финансовом году до 1,4 трлн долларов в 2032 году. К 2053 году процентные платежи, по прогнозам, вырастут до 5,4 трлн долларов.

Государственные долги

По состоянию на конец сентября 2023 года совокупный государственный долг США впервые в истории превысил отметку $33 триллиона.

Летом 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о приостановлении "потолка" государственного долга. Это позволяет Соединенным Штатам избежать первого в истории страны дефолта.

Одновременно Украина резко нарастила госдолг. По состоянию на 30 ноября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял почти 5,123 трлн гривен, или 140,82 млрд долларов США.

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