Рейтинговое агентство заявляет, что этот шаг отражает резкий рост доходности казначейских облигаций и "политические разногласия".

Агентство Moody’s понизило прогноз по кредитному рейтингу США со "стабильного" до "негативного", указав на большой бюджетный дефицит, снижение доступности долга и "укоренившуюся политическую поляризацию". Об этом пишут Financial Times и Reuters.

Рейтинговое агентство заявило, что изменение прогноза отражает растущие риски снижения финансовой устойчивости США, которые "больше не могут быть полностью компенсированы уникальной кредитной силой суверенного государства".

Moody's добавило, что резкий рост доходности казначейских облигаций в этом году "усилил ранее существовавшее давление на доступность долга США".

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Агентство добавило, что "в отсутствие политических действий [оно] ожидает, что доступность долга США будет снижаться и дальше, устойчиво и значительно, до очень слабых уровней по сравнению с другими суверенными странами с высоким рейтингом".

Федеральная резервная система повысила процентные ставки с почти нуля в марте прошлого года до диапазона 5,25-5,5% в попытке обуздать инфляцию. Эта агрессивная кампания по ужесточению денежно-кредитной политики помогла повысить доходность по займам.

Помимо резкого увеличения процентных расходов, Moody's также подчеркнуло политические опасности, указав на "повышенный риск того, что политические разногласия могут еще больше ограничить эффективность принятия политических решений, препятствуя действиям, которые замедлили бы ухудшение доступности долга".

Федеральные расходы и политическая поляризация вызывают растущую обеспокоенность инвесторов, способствуя распродаже, в результате которой цены на государственные облигации США достигли самого низкого уровня за 16 лет.

"Трудно не согласиться с этим обоснованием, поскольку нет никаких разумных ожиданий бюджетной консолидации в ближайшее время. Дефицит останется большим... и поскольку расходы по выплате процентов занимают большую долю бюджета, долговое бремя будет продолжать расти", - сказал Кристофер Ходж, главный экономист по США из инвестициного банка Natixis.

Изменение прогноза рейтингового агентства может, хотя и не всегда, предшествовать понижению кредитного рейтинга. В пятницу агентство Moody's подтвердило рейтинг США на уровне "ААА", отражая мнение агентства, "что огромная кредитоспособность США продолжает сохранять кредитный профиль страны".

Moody’s - единственное из трех крупных кредитных рейтинговых агентств, которое до сих пор присваивает США безупречный кредитный рейтинг "ААА". В августе агентство Fitch объявило, что понизило рейтинг США с тройного А до двойного А+, через два месяца после того, как стране едва удалось избежать суверенного дефолта из-за борьбы за повышение лимита заимствований. Политическая конфронтация по поводу потолка госдолга также стала причиной понижения кредитного рейтинга суверенного долга агентством S&P в 2011 году.

"Каких-либо серьезных политических мер, которые могли быть предпринять в ответ на снижение фискальной мощи, вероятно, не произойдет до 2025 года из-за реалий политического календаря следующего года", - сказал агентству Reuters старший вице-президент Moody's Уильям Фостер.

В США не согласны с решением Moody's

"Хотя агентство Moody's поддерживает рейтинг США на уровне ААА, мы не согласны со сдвигом прогноза в сторону негативного. Американская экономика остается сильной, а казначейские ценные бумаги являются самым выдающимся безопасным и ликвидным активом в мире", - заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

Адейемо добавил, что администрация "продемонстрировала свою приверженность финансовой устойчивости, в том числе посредством сокращения дефицита на сумму более 1 триллиона долларов, включенного в июньское соглашение об ограничении долга", а также бюджетных предложений президента Джо Байдена по сокращению дефицита в течение следующего десятилетия.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер возложила ответственность за изменение прогноза на поведение республиканцев в Конгрессе.

"Решение Moody's изменить прогноз США является еще одним последствием экстремизма и дисфункции республиканцев в Конгрессе", - заявила Жан-Пьер, обвинив партию в том, что она "держит национальное признание и доверие в заложниках".

Какие последствия решения Moody's

Понижение рейтинга Moody's может усугубить финансовые проблемы, но инвесторы заявили, что они скептически относятся к тому, что это окажет существенное влияние на рынок облигаций США, который считается безопасным убежищем из-за его глубины и ликвидности.

Однако "это напоминание о том, что часы тикают, и рынки все ближе и ближе подходят к пониманию того, что мы можем вступить в новый период драмы, которая в конечном итоге может привести к закрытию правительства", - сказал Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial.

Конгресс США погрузился в хаос в прошлом месяце после того, как спикер Палаты представителей от Республиканской партии был отстранен от должности после заключения соглашения с демократами о продолжении финансирования правительства.

Однако заключенное тогда краткосрочное соглашение истечет через неделю, 17 ноября, если не будет достигнуто новое соглашение, что вынудит правительство прекратить некоторые виды деятельности и уволить некоторых второстепенных работников. Сделка по предотвращению такого исхода в пятницу оставалась далека от достижения.

Решение Moody's окажет давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они выдвинули законопроект о финансировании, чтобы предотвратить частичное закрытие правительства.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который провел несколько дней в переговорах с членами своего небольшого республиканского большинства о нескольких временных мерах, сказал, что решение Moody's подчеркнуло провал того, что он назвал "безрассудной программой расходов" Байдена.

"Наш долг в размере 33,6 триллиона долларов является непосильным и представляет опасность для нашей национальной безопасности и экономики. Мы будем бороться за то, чтобы привести наши финансы в порядок", - сказал он в заявлении.

Решение Moody's также было принято, как свидетельствуют опросы общественного мнения, на фоне резкого падения поддержки Байдена, который претендует на переизбрание в 2024 году. Опрос New York Times/Siena, опубликованный в воскресенье, показал, что он отстает от бывшего президента Дональда Трампа, лидирующего кандидата от Республиканской партии, в пяти из шести штатов, где идет борьба: Неваде, Джорджии, Аризоне, Мичигане и Пенсильвании. Байден опередил Трампа в Висконсине. Итоги выборов в этих шести штатах помогут определить, кто победит на президентских выборах.

Как сообщал УНИАН, в начале августа президент США Джо Байден подписал закон о приостановке "потолка" государственного долга в размере 31,4 триллиона долларов до 1 января 2025 года. Это позволило Соединенным Штатам избежать первого в истории страны дефолта.

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