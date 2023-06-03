Подписанный документ приостанавливает действие "потолка" долга правительства США в размере 31,4 триллиона долларов до 1 января 2025 года.

Президент США Джо Байден подписал закон о приостановке "потолка" государственного долга. Это позволяет Соединенным Штатам избежать первого в истории страны дефолта.

Как пишет Reuters, подписанный документ приостанавливает действие "потолка" долга правительства США в размере 31,4 триллиона долларов до 1 января 2025 года.

"Спасибо спикеру Маккарти, лидеру Джеффрису, лидеру Шумеру и лидеру МакКоннеллу за их партнерство", - говорится в заявлении Белого дома.

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В заявлении также отмечается, что подписанный законопроект увеличивает лимит госдолга со 2 января 2025 года, чтобы учесть обязательства, выпущенные во время периода приостановления.

Документ также устанавливает новые дискреционные лимиты расходов, выделяет финансирование для Фонда токсичных воздействий Вирджинии и отменяет определенные необязательные остатки; расширяет требования к работам по отдельным федеральным программам; изменяет процессы экологической экспертизы; и прекращает приостановку федеральных выплат по студенческим ссудам.

Угроза дефолта США - что известно

Байден подписал законопроект в Белом доме через день после того, как в своем обращении к нации в Овальном кабинете приветствовал его как победу обеих партий. "Было критически важно достичь соглашения, и это очень хорошая новость для американского народа. Никто не получил все, что хотел. Но американский народ получил то, что ему было нужно", - сказал Байден в пятницу.

Контролируемая республиканцами Палата представителей проголосовала 314 против 117 за одобрение законопроекта, а контролируемый демократами Сенат проголосовал 63 против 36.

В пятницу агентство Fitch Ratings заявило, что кредитный рейтинг Соединенных Штатов "ААА" останется на негативном уровне, несмотря на соглашение, которое позволит правительству выполнить свои обязательства.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что в США могут закончиться деньги для оплаты своих счетов до 1 июня, если Конгресс не поднимет или не приостановит лимит долга. Но потом Минфин США подвинул крайний срок для повышения лимита государственного долга на 5 июня.

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